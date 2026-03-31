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कुर्सी के खेल में व्यस्त हैं और जानें जा रही हैं; हो क्या रहा बिहार में.., नालंदा में 8 मौतों पर बोली RJD

Mar 31, 2026 01:32 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Nalanda Stampede: राजद की तरफ से कहा गया कि यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन दोषी है उसपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में कुर्सी के खेल में लोग व्यस्त हैं और यहां इस तरह लोगों की जान जा रही है... बिहार में क्या हो रहा है?

कुर्सी के खेल में व्यस्त हैं और जानें जा रही हैं; हो क्या रहा बिहार में.., नालंदा में 8 मौतों पर बोली RJD

Nalanda Stampede: बिहार में नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को शीतलाष्टमी मंदिर में भगदड़ से आठ लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मधडा गांव स्थित शीतलाष्टमी मंदिर में सुबह श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए गए थे।अत्यधिक भीड़ से लोगों में भगदड़ मच गई। भगदड़ से आठ लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में सभी महिलाए हैं। नालंदा में इस दुखद हादसे के बाद अब इसपर सियासत भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि यहां सभी लोग कुर्सी के खेल में व्यस्त हैं और जानें जा रही हैं। बिहार में हो क्या रहा है।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 'नालंदा नें अत्यंत ही दुखद घटना घटी है, भगदड़ में एक मंदिर में जिस तरह से 8 लोगों की जान चली गई और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं इसके लिए सीधे तौर पर शासन, प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन दोषी है उसपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में कुर्सी के खेल में लोग व्यस्त हैं और यहां इस तरह लोगों की जान जा रही है... बिहार में क्या हो रहा है?"

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कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सरकार को ऐसे मौकों पर ज्यादा सचेत रहना चाहिए। प्रशासन की ढीलाई के कारण यह सब हुआ है। जिन लोगों की जान गई, सरकार को उनके परिवारों को मुस्तैदी से मुआवजा देना चाहिए।"

CM नीतीश और पीएम नरेंद्र मोदी ने राहत राशि का किया ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शीतला देवी मंदिर में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है और वह इससे मर्माहत हैं।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग से 04-04 लाख रूपये एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से 02-02 लाख रूपये (कुल 06 लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के निर्देश पर वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुँच गएं हैं तथा राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इधर PMO ने PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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