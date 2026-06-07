सुरक्षा हटाए जाने से भड़की आरजेडी, राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का डेरा; खुद संभाल रहे हैं सुरक्षा की कमान
Bihar Political News: लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती के बाद राबड़ी देवी के आवास से सभी सुरक्षाकर्मी हटा दिए गए हैं। नाराज आरजेडी कार्यकर्ता शनिवार से ही शिफ्ट बनाकर आवास के बाहर पहरा दे रहे हैं।
Bihar Political News: बिहार की सियासत में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया गया है। इसके साथ ही, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सरकार द्वारा मिली अपनी Y+ सिक्योरिटी को पूरी तरह से लौटा दिया है। लालू परिवार की सुरक्षा में अचानक की गई इस बड़ी कटौती से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह भड़क गए हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण लालू परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस फैसले के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबल पड़ा है और उन्होंने सुरक्षा का जिम्मा अब खुद अपने हाथों में ले लिया है।
राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा
सुरक्षा हटाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को भी भारी संख्या में कार्यकर्ता आवास के मुख्य गेट के बाहर डटे हुए हैं। शनिवार को जैसे ही सुरक्षाकर्मियों को वापस भेजा गया, उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं ने अपनी ड्यूटी तय कर ली है और वे अलग-अलग शिफ्ट बनाकर दिन-रात घर का कड़ा पहरा दे रहे हैं। धरना स्थल पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, पूर्व विधायक डॉ. अनवर आलम, कुमार राय, उपेंद्र चंद्रवंशी और खालिद नसीरुद्दीन समेत दर्जनों कद्दावर नेता और कार्यकर्ता लगातार बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनके नेताओं को सही सुरक्षा नहीं मिलती, वे यहाँ से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।
सिंगापुर से इलाज कराकर दिल्ली लौटे लालू यादव
इस समय राबड़ी आवास के बाहर बैठे सभी कार्यकर्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव अपनी नियमित मेडिकल जांच और इलाज के लिए सिंगापुर गए हुए थे, जहां से वे वापस दिल्ली लौट आए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आज रविवार की शाम तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के एक साथ दिल्ली से पटना पहुंचने की पूरी उम्मीद है। लालू यादव के पटना आते ही इस सुरक्षा विवाद पर आरजेडी की तरफ से कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाया जा सकता है। उनके स्वागत और सुरक्षा को देखते हुए पटना एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक पार्टी कार्यकर्ताओं को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है।
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