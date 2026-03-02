RJD प्राइवेट कंपनी, तेजस्वी के राज्यसभा जाने पर गिरिराज सिंह का तंज- लालू के युवराज लड़ कर देख लें
Rajya Sabha Election: बिहार की पांच सीटों पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में मतदान होने वाला। चार सीटों पर एनडीए की जीत तय है। पांचवी सीट पर राजद समेत कई दलों का दावा है।
Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देकर सियासत गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके एमडी तेजस्वी यादव हैं। जिसे चाहें निकाल दें और जिसे जां भेज दें। लेकिन, एक बार चुनाव लड़ कर देख लें तो सब पता चल जाएगा। बिहार की पांच सीटों पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में मतदान होने वाला। चार सीटों पर एनडीए की जीत तय है। पांचवी सीट पर राजद समेत कई दलों का दावा है। इस बीच चिराग पासवान ने दावा कर दिया कि पांचों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। तेजस्वी यादव की हालत विधानसभा चुनाव जैसी होने जा रही है।
मीडिया को दिए गये बयान में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की अटकलों पर निशाना साधा। कहा कि तेजस्वी यादव अपनी प्राइवेट पार्टी के सीईओ हैं। जिसे जब चाहें बुला लें या निकाल दें। अब लालू यादव के युवराज ही यहां से जाना चाहते हैं क्योंकि बिहार से उनका मन भर गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लड़कर भी देख लें। सब पता चल जाएगा।
तेजस्वी पर हमला करते गिरिराज सिंह न लालू यादव को भी निशाने पर लिया। कहा कि उनकी कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं। जिसे जो मन में आता है वह करता रहता है।
इधर लोजपा आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि राज्यसभा की सभी पांच सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। अब कौन चुनाव लड़ेगा यह बाद की बात है पर राजद की जीत नहीं होगी। तेजस्वी यादव की हालत वही होगी जो विधानसभा चुनाव 2025 में हुई थी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी उनको फिर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभी पांच सीट एनडीए के खाते में जायेगी। यह मायने नहीं रखता कि उन सीटों पर कौन किस दल से उम्मीदवार होगा।
चिराग पासवान सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री व पदाधिकारी शामिल हुए। उनकी मां ने साफ कर दिया कि कि वे राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। रामविलास पासवान ने उन्हें ऑफर किया तो नहीं गईं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें