तेजस्वी की अध्यक्षता में 2 घंटे चली राजद संसदीय दल की बैठक, बजट सत्र को लेकर बनी ये रणनीति

संक्षेप: बैठक के बाद राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, संसाधनों के असमान वितरण और रोजगार सृजन जैसे सवालों को प्राथमिकता देगी। यह भी साफ किया कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर पहले ही विस्तृत समीक्षा हो चुकी है और उसका निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

बजट सत्र से पहले रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को राजद संसदीय दल की बैठक हुई। विस चुनाव के बाद विदेश दौरे से लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ कि संसद सत्र में राजद बिहार से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगा। दो घंटे तक चली बैठक में संसद के बजट सत्र में बिहार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को मजबूती से उठाने, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि राजद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में इन मांगों को एकजुटता के साथ उठाए जाये। मीटिंग के बाद राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, संसाधनों के असमान वितरण और रोजगार सृजन जैसे सवालों को प्राथमिकता देगी। यह भी साफ किया कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर पहले ही विस्तृत समीक्षा हो चुकी है और उसका निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा और संगठनात्मक विस्तार पर भी चर्चा हुई, हालांकि इन फैसलों को बजट सत्र के बाद होने वाली बड़ी बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। संभावना है कि शनिवार को पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हो जिसमें विस चुनाव में मिली हार के कारणों की गहन समीक्षा हो। वहीं तेजस्वी यादव की बैठक पर सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी और अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है।