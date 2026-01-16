Hindustan Hindi News
तेजस्वी की अध्यक्षता में 2 घंटे चली राजद संसदीय दल की बैठक, बजट सत्र को लेकर बनी ये रणनीति

बैठक के बाद राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, संसाधनों के असमान वितरण और रोजगार सृजन जैसे सवालों को प्राथमिकता देगी। यह भी साफ किया कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर पहले ही विस्तृत समीक्षा हो चुकी है और उसका निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

Jan 16, 2026 10:07 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बजट सत्र से पहले रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को राजद संसदीय दल की बैठक हुई। विस चुनाव के बाद विदेश दौरे से लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ कि संसद सत्र में राजद बिहार से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगा। दो घंटे तक चली बैठक में संसद के बजट सत्र में बिहार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को मजबूती से उठाने, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि राजद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में इन मांगों को एकजुटता के साथ उठाए जाये। मीटिंग के बाद राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, संसाधनों के असमान वितरण और रोजगार सृजन जैसे सवालों को प्राथमिकता देगी। यह भी साफ किया कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर पहले ही विस्तृत समीक्षा हो चुकी है और उसका निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा और संगठनात्मक विस्तार पर भी चर्चा हुई, हालांकि इन फैसलों को बजट सत्र के बाद होने वाली बड़ी बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। संभावना है कि शनिवार को पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हो जिसमें विस चुनाव में मिली हार के कारणों की गहन समीक्षा हो। वहीं तेजस्वी यादव की बैठक पर सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी और अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है।

रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्ममंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द-गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिह्नित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है न, वह सब जानती-समझती ही है। रोहिणी ने अपने ट्वीट में तेजस्वी के सिपहसलारों पर तंज कसा है।