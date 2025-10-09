RJD Parliamentary Board today meeting rescheduled Congress delegates to meet Lalu Tejaswi MGB dispute continue RJD संसदीय बोर्ड की आज की बैठक टली, लालू से मिलेंगे कांग्रेस डेलीगेट्स; MGB में तकरार बाकी?, Bihar Hindi News - Hindustan
RJD संसदीय बोर्ड की आज की बैठक टली, लालू से मिलेंगे कांग्रेस डेलीगेट्स; MGB में तकरार बाकी?

Bihar Election: कांग्रेस से सीनियर नेताओं की लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर राजद ने अपनी बैठक को रिशेड्यूल किया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हुआ है। आरजेडी के साथ सभी सीटों पर सहमति बनाने पर चर्चा होगी।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 9 Oct 2025 12:18 PM
Bihar Election: बिहार चुनाव को लेकर राबड़ी आवास पर आज होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक टल गई है। इस मीटिंग को रिशेड्यूल कर दिया गया है। कल 10 अक्टूबर को पूर्व मंत्री राबड़ी देवी के आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के चेहरों पर मुहर लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कांग्रेस से सीनियर नेताओं की लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर राजद ने अपनी बैठक को रिशेड्यूल किया है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हुआ है। घटक दलों को सीटों की संख्या को लेकर आंतरिक तकरार अभी तक बरकरार है।

जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के डेलीगेट्स आज पटना पहुंचने वाले हैं। पार्टी नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में बैठक होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह आज की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस आज 3 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कांफ्रेंस करेगी।

प्रेस कांफ्रेंस से पहले सदाकत आश्रम में बैठक होगी। उसके बाद कांग्रेस के डेलीगेट्स राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात कर सकते हैं। आरजेडी के साथ सभी सीटों पर सहमति बनाने पर चर्चा होगी।

दरअसल 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने मात्र 19 पर जीत हासिल की थी। राजद को 144 सीटों की लड़ाई में 74 पर जीत मिली। बहुत कम अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। इस बार हर सीट पर जिताउ कैंडिडेट को उतारने पर जोर दिया जा रहा है। राजद खुद 135 प्लस सीटों पर लड़ना चाहती है। सहयोगी दलों से सीटों के साथ प्रत्याशी का भी नाम मांगा जा रहा है ताकि कोई सीट जाया नहीं हो। दूसरी ओर वीआईपी पहले 60 और अब 44 की बात कर रही है। वामदलों ने पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी मांग बड़ी कर दी है। ऐसे में फाइनल फार्मूला नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठककर साझा सहमति बनाने की कवायद की जा रही है।

