RJD nominates Mujahid Alam from Kochadhaman seating MLA denied ticket
कोचाधामन से RJD ने मुजाहिद आलम को बनाया प्रत्याशी, सीटिंग विधायक का टिकट कटा

कोचाधामन से RJD ने मुजाहिद आलम को बनाया प्रत्याशी, सीटिंग विधायक का टिकट कटा

संक्षेप: किशनगंज की कोचाधामन सीट से आरजेडी ने मुजाहिद आलम को प्रत्याशी बनाया है। बीते कुछ दिनों पहले ही आलम ने जेडीयू छोड़ राजद का दामन थामा था। वहीं सीटिंग विधायक मो. इजहार अस्फी के बेटिकट कर दिया गया है।

Sun, 19 Oct 2025 04:13 PMsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बिशनपुर
काफी खींचतान और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आरजेडी ने किशनगंज की कोचाधामन विधानसभा सीट से पूर्व जेडीयू विधायक मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया। राजद में अपने सीटिंग विधायक मो इजहार अस्फी को बेटिकट करते हुए मुजाहिद आलम पर अपना भरोसा जताया है। रविवार को मुजाहिद आलम को राबड़ी आवास में टिकट दिया गया और वो अब सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे । पेशे से सरकारी शिक्षक रहे कोचाधामन प्रखंड के कैरिबिरपुर पंचायत के बीरपुर निवासी मुजाहिद आलम पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के शिष्य रहे हैं।

वर्ष 2010 में नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए मुजाहिद आलम ने वर्ष 2010 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार मिली। 2014 में कोचाधामन विधानसभा उपचुनाव में जद (यू) के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बैनर तले दूसरी जीत हासिल की। उन्होंने AIMIM के अख्तरुल ईमान को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी

लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद स्थानीय लोगों के दबाव के कारण मुजाहिद आलम ने जेडीयू से अपना 15 वर्षों का नाता तोड़ते हुए कोचाधामन में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आयोजित कर राजद में शामिल हुए। मुजाहिद आलम के राजद में शामिल होने के साथ ही वे पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार बन चुके थे ।