राजनीति से सन्यास ले लूं... नेतागिरी छोड़ दूं; नीतीश को RJD सांसद ने NEET छात्रा कांड पर घेरा

संक्षेप: सुरेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए और आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलवाकर सजा दिलाई जाए।

पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा मौत का मामला बिहार में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। राजद ने नीतीश कुमार के बयान की याद दिलाकर एडीए सरकार पर तीखा वार किया है। पार्टी के सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा है कि अपने भाषण में जंगलराज और शाम पांच बजे का जिक्र करने वाले मुख्यमंत्री को बताना चाहिए यह कैसा सुशासन है। यह भी कहा कि अपने क्षेत्र की बेटी को न्याय दिलाने के सबकुछ करूंगा। नहीं करने से अच्छा कि नेतागीरी छोड़कर खेती करूं और राजनीति से सन्यास ले लूं।

राजद सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। कहते हैं कि 2005 से पहले शाम पांच बजे के बाद महिलाएं डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती थीं। अब क्या हो रहा है? अब बेटी के साथ जुल्म जंगलराज वाले कर रहे हैं या सत्ता के लोग कर रहे हैं। अब प्रदेश में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप जो सुशासन का दावा करते हैं उस घिसे पिटे नारे को छोड़ दीजिए। इस कांड में अबतक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। परिवार के लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है।

कहा कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए और आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलवाकर सजा दिलाई जाए। सांसद ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने गांव में गए थे। पता चला कि लड़की बहुत मेधावी थी। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना कम होगा।