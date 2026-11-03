5 करोड़ की कमाई, 150 करोड़ की संपत्ति कैसे; सुधाकर सिंह ने DG कुंदन कृष्णन के खिलाफ मोर्चा खोला

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस थमाने वाले डीजी कुंदन कृष्णन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुधाकर ने कुंदन पर बेनामी और अघोषित संपत्तियां अर्जित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया कि पूरे करियर में डीजी की कमाई 5 करोड़ है, तो 150 करोड़ की संपत्ति कैसे बना ली।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार एसटीएफ के डीजी कुंदन कृष्णन पर काली कमाई से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। सुधाकर ने दावा किया कि आईपीएस कुंदन कृष्णन के पास करोड़ों रुपये मूल्य की अघोषित जमीन और संपत्तियां हैं। उन्होंने जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ चुके नितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को कुंदन कृष्णन का कथित गुर्गा करार दिया और आरोप लगाया कि उनके नाम पर पटना में डीजी ने कुल 130 कट्ठा जमीन खरीदी। इनका मूल्य लगभग पौने दो सौ करोड़ रुपये है। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर में सवाल उठाने पर कुंदन कृष्णन ने पिछले दिनों सुधाकर सिंह को 5 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा था, जिसकी शिकायत सांसद ने सीएम सम्राट चौधरी से की थी। इसके बाद सम्राट सरकार ने इस प्रकरण की जांच का आदेश दिया था।

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मंगलवार को अपने पटना स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को न्याय की जिम्मेदारी दी जाती है, वे ही भ्रष्ट और उदंड हो जाते हैं। उनमें बिहार के डीजी कुंदन कृष्णन का नाम शामिल है। उन पर भरत तिवारी सहित डेढ़ दर्जन एनकाउंटर करने का आरोप है। जब उनसे सवाल किया गया तो, मुझे कानूनी नोटिस जारी कर आवाज को दबाने की कोशिश की। ये जो 5 करोड़ की मानहानि की बात कह रहे हैं इसका आधार क्या है इसकी जांच होनी चाहिए।

सुधाकर सिंह ने कहा कि आईपीएस कुंदन कृष्णन ने जो अपनी संपत्ति घोषित कर रखी है, उसका मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है। इनमें 38 करोड़ की पुश्तैनी जमीन है। इसके अलावा उनके और उनकी डॉक्टर पत्नी मल्लिका सिंह के नाम पर 87 करोड़ रुपये की जमीन घोषित की हुई है।

आरजेडी सांसद ने आरोप लगाया कि इनके अलावा भी डीजी और उनके परिवार की अघोषित संपत्ति है, जो कथित रूप से काली कमाई से अर्जित की गई। वहीं, जो घोषित संपत्तियां हैं, उनकी दर्ज कीमत और वास्तविक बाजार मूल्य में भी जमीन-आसमान का अंतर है।

‘कैमूर और नालंदा में अघोषित जमीन’ आरजेडी सांसद ने दावा किया है कि कुंदन कृष्णन ने कैमूर जिले में 16 एकड़ 88 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये है। कागज पर इसका मूल्य साढ़े 17 लाख रुपये दिखाया गया, जिसका भुगतान नकद में किया गया। सुधाकर ने सवाल किया कि जब कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी के खाते में साढ़े तीन करोड़ रुपये थे, तो उन्होंने यह जमीन कैश में क्यों खरीदी?

सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि कुंदन कृष्णन के पास नालंदा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव में भी जमीन है, जिसकी घोषणा नहीं की गई। वहीं, पटना के मालसलामी में भी पत्नी के नाम पर 10 कट्ठा जमीन अघोषित जमीन होने का आरोप है, जिसका बाजार मूल्य 20 करोड़ होने का दावा किया गया है।

डीजी पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप सुधाकर सिंह ने डीजी कुंदन कृष्णन पर पटना में बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रह चुके नितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के नाम से पटना में कुछ जमीन के सौदे हुए। जिस खाता प्लॉट में कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी ने जमीन खरीदी, उसी खाता प्लॉट में बिट्टू सिंह ने भी जमीन खरीदी गई। आरजेडी सांसद ने आरोप लगाया कि व्हाइट मनी से खरीदी जमीनें तो कुंदन कृष्णन ने अपने और पत्नी के नाम पर लिखवा दी, जबकि काले धन से खरीदी गई संपत्ति कथित तौर पर बिट्टू सिंह के नाम से लिखवाई गई।

उन्होंने दावा किया कि पटना के एसएसपी रहते मालसलामी में आईपीएस कुंदन कृष्णन ने दो बीघा जमीन पत्नी के नाम पर खरीदी थी। फिर उसी खाता में बिट्टू सिंह के नाम पर 60 कट्ठा जमीन की खरीद हुई। एक अन्य जगह सवा दो एकड़ जमीन बिट्टू सिंह के नाम पर खरीदी गई, उस प्लॉट में मल्लिका सिंह के नाम पर 34 कट्ठा जमीन है।

सुधाकर ने बिट्टू सिंह को बताया कुंदन का गुर्गा आरजेडी सांसद ने आरोप लगाया कि बिट्टू सिंह, कुंदन कृष्णन के गुर्गे हैं। बिट्टू सिंह के नाम पर लगभग 130 कट्ठा जमीन है, जिसकी कीमत पौने दो सौ करोड़ रुपये है। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि कुंदन कृष्णन ने 150 करोड़ में अपनी और पौने 2 सौ करोड़ की संपत्ति गुर्गे के नाम पर खरीदी। सांसद ने दावा किया कि आईपीएस अधिकारी के पास इनके अलावा और भी बहुत संपत्ति है, जिसके कागज अभी वेरिफाई नहीं हो पाए है। उनका जल्द ही खुलासा किया जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि कुंदन कृष्णन और पत्नी के अलावा बच्चों के नाम पर भी संपत्ति है। इनके पास 850 ग्राम सोना के अलावा कुछ हीरे और रत्न भी हैं जिनका वजन उन्होंने संपत्ति घोषणा में नहीं बताया। इससे कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, डीजी ने शेयर मार्कटे में भी निवेश कर रखा है।

आरजेडी सांसद ने सरकार से मांग की है कि डीजी कुंदन कृष्णन की संपत्तियों की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में बीते तीन सालों से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे मामलों की शिकायत लोकायुक्त से की जाती है। सुधाकर ने कहा कि जब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, तो उनसे शिकायत की जाएगी। हालांकि, बिहार सरकार आर्थिक अपराध इकाई से इसकी जांच करा सकती है।

5 करोड़ की कमाई, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे?