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वाटर पार्क की जमीन को ट्रैक्टर से हांकने वाले राजद सांसद सुधाकर सिंह पर केस, जमाबंदी रद्द होने से भड़के किसान

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, पीपराकोठी (मोतिहारी)
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मोतिहारी के पीपराकोठी में वाटर पार्क की जमीन को विरोध स्वरूप ट्रैक्टर से हांकने पर राजद सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिस जमीन पर वाटर पार्क बन रहा है, स्थानीय किसान उसे अपनी पुश्तैनी भूमि बता रहे हैं। जबकि प्रशासन ने इसे गैरमजरुआ बताकर जमाबंदी रद्द कर दी थी।

वाटर पार्क की जमीन को ट्रैक्टर से हांकने वाले राजद सांसद सुधाकर सिंह पर केस, जमाबंदी रद्द होने से भड़के किसान

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के पीपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क की जमीन को ट्रैक्टर से हांकने वाले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पीपराकोठी में नेशनल हाईवे के किनारे जिस जमीन पर वाटर पार्क बनाया जा रहा है, उस पर विवाद चल रहा है। स्थानीय किसान इसे पुश्तैनी भूमि बता रहे हैं, जबकि प्रशासन सरकारी गैरमजरुआ जमीन होने का दावा कर रहा है। शुक्रवार को किसानों ने वाटर पार्क की जमीन और अचंल कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व सुधाकर सिंह ने किया। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर विवादित जमीन को जोत दिया। सुधाकर सिंह राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बक्सर से लोकसभा सांसद हैं।

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि निर्माण कार्य के दौरान आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में 60-70 लोगों की भीड़ मौके पर आ पहुंची। उन्होंने निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों को धमकाया। उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। साथ ही वहां मौजूद मिक्स्चर मशीन, ट्रैक्टर आदि को पलट दिया। प्राथमिकी में सांसद समेत अन्य पर उपद्रव करने और दंगा फैलाने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

14 करोड़ से बन रहा वाटर पार्क

पीपराकोठी में एनएच किनारे 14 करोड़ की लागत से वाटर पार्क बन रहा है। इसका निर्माण बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा है। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि वे लोग वाटर पार्क का विरोध नहीं कर रहे हैं। बल्कि किसानों की जमीन पर निर्माण का विरोध किया जा रहा है।

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प्रशासन ने रद्द कर दी थी किसानों की जमाबंदी

दरअसल, स्थानीय प्रशासन ने 27 मई 2026 को पीपराकोठी स्थित 8 जमाबंदियों को रद्द करने का आदेश जारी किया था। यह कार्रवाई सीओ की अनुशंसा पर की गई। आदेश में लगभग 17 एकड़ 30 डिसमिल जमीन को सरकारी गैरमजरुआ भूमि करार दिया गया था। प्रशासन के अनुसार, जिस भूमि को लेकर विवाद हो रहा है, वह माली गैरमजरुआ श्रेणी की सरकारी भूमि है।

किसान बोले- हमारी पुश्तैनी जमीन, वापस करे सरकार

जिस जमीन की जमाबंदी को रद्द किया गया था, उसका किसान विरोध कर रहे हैं। स्थआनीय किसानों का कहना है कि जहां वाटर पार्क बन रहा है, वो उनकी पुश्तैनी जमीन है। सालों से वह यहां खेती करते आ रहे हैं। अब सरकार ने उनकी जमाबंदी रद्द कर दी है।

राजद सांसद ने शुक्रवार को धरने के दौरान कहा कि चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी और आज फिर किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर किसानों की पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है तथा किसानों की आपत्तियों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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