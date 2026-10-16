नौकर को भ्रम है कि वही हुक्मरान है; सुधाकर सिंह ने अब सम्राट चौधरी से की कुंदन कृष्णन की शिकायत

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने डीजी कुंदन कृष्णन की शिकायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की है। आईपीएस अधिकारी कुंदन ने सांसद को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। सुधाकर ने सीएम से पूछा कि कुंदन ने उन्हें किसकी अनुमति से यह नोटिस भेजा।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुला पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की शिकायत की है। सुधाकर ने सीएम से कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल उठाने के बाद डीजी कुंदन कृष्णन ने उन्हें 5 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। यह राशि किस आधार पर तय की गई। आरजेडी सांसद ने सवाल किया कि क्या सम्राट सरकार और गृह विभाग ने सरकारी अधिकारी को मानहानि नोटिस भेजने की अनुमति दी थी? कुंदन कृष्णन पर निशाना साधते हुए कहा- जब नौकर को भ्रम हो कि वही हुक्मरान है, तो वह जनता से दुर्व्यवहार करता है और जनप्रतिनिधि से सवाल।

सुधाकर सिंह ने सम्राट चौधरी को लिखे खुले पत्र में डीजी कुंदन कृष्णन द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी नोटिस पर सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, 1968 और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के अनुसार किसी भी अधिकारी को सरकारी काम से संबंधित मामले में किसी पर मानहानि का दावा करने के पहले निर्धारित प्रावधानों के तहत सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी होती है।

IAS-IPS भूल गए कि वो नौकर हैं- सुधाकर सिंह आरजेडी सांसद ने कहा कि अगर इस मामले में सरकारी अनुमति नहीं ली गई है, तो डीजी कुंदन कृष्णन को सरकारी नियमावली की ट्रेनिंग दिलवाई जाए। उन्होंने बिहार में नौकरशाही पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के अधिकांश आईएएस और आईपीएस अधिकारी यह भूल गए हैं कि वह जनता के नौकर हैं। जबकि चुने हुए विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं।

सांसद का आरोप- बिहार के अफसर अहंकारी हो गए उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के अधिकारी अहंकार में डूबे हुए हैं और उन्हें जरूरत से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए हैं। सुधाकर ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब कोई अफसर किसी मंत्री की आलोचना से नाराज होकर उलटे मंत्री को ही माफीनामा लिखने के लिए नोटिस थमा देगा। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के अधिकारी पक्ष और विपक्ष के विधायकों की अनदेखी करते हैं। बिहार में यह सामान्य बात हो गई है।

कुंदन कृष्णन को आड़े हाथों लेते हुए सुधाकर सिंह ने कहा, "वह कितने अव्वल दर्जे के उद्दंड हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में इन्होंने कहा था कि जब बिहार में खेती का समय नहीं होता है, तो किसान अपराध में शामिल रहते हैं। उस समय सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री थे। इस शर्मनाक बयान के बाद उनकी पूरी सरकार की बदनामी हुई थी। किसानों के द्वारा हंगामा और आलोचना बढ़ते देख कुंदन कृष्णन को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी।"

भरत तिवारी एनकाउंटर में कुंदन कृष्णन पर सवाल वाजिब- सुधाकर सिंह भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोलते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले में खुद स्वीकार किया कि पुलिस से भूल हुई है। इसी आधार पर पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एफआईआर भी हुई और सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि जिस समय भरत भूषण तिवारी की मौत हुई, उस समय कुंदन कृष्णन बिहार एसटीएफ के डीजी थे। उस दिन की कमान, निर्णय प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों के बीच हुए संवाद और पुलिस मुख्यालय की भूमिका जांच के घेरे में है। इस आधार पर कुंदन कृष्णन की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आरजेडी सांसद की सम्राट चौधरी से मांग उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सभी जिलों के डीएम और एसपी से राजा की तरह 20 फीट दूर से जनता दरबार लगाना बंद करने का आग्रह भी किया। आरजेडी सांसद ने कहा कि अधिकारी जनता के नौकर होते हैं और उन्हें जनता के साथ संवेदनशील एवं मानवीय व्यवहार करना चाहिए।