तेज प्रताप के भोज में क्यों नहीं गए तेजस्वी; राजद MP सुधाकर सिंह ने दी सफाई, लालू का नाम लिया

संक्षेप: सांसद सुधाकर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि मकर संक्रांति का पर्व कुछ लोग सार्वजनिक रूप से मनाते हैं तो कुछ लोग निजी तौर पर। इसमें महत्वपूर्ण खबर नहीं है।

अपने भाई तेज प्रताप यादव की मकर संक्रांति की खुशी में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तेज प्रताप ने घर जाकर उन्हें न्योता दिया और गले भी लगाया। न्योता देने और भतीजी को गोद में लेकर फोटो भी शेयर किया। पिता लालू यादव तो पहुंच गए पर उनके अलावे कोई नहीं पहुंचा। विपक्ष ने सवाल उठाया तो राजद सांसद की सफाई सामने आई है। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने कहा है कि लालू यादव गए थे। कोई निजी तौर पर पर्व मना रहा है तो कोई सार्वजनिक रूप से।

राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपना वजूद कायम करने के लिए पार्टी जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) बना लिया। पहले चुनाव में करारी हार मिली पर हिम्मत नहीं हारी। मकर संक्रांति के मौके पर भव्य चूड़ा, दही, तिलकुट का भोज किया और गरीबों के बीच चादर वितरण भी किया। दूसरी ओर तेजस्वी यादव इन सबसे दूर रहे और कहीं नहीं दिखे। भाई के न्योता पर नहीं पहुंचे तो सवाल उठाया गया। इस पर उनके सांसद सुधाकर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ देश भर में निजी तौर पर सार्वजनिक स्तर पर मनाया जाता है। कुछ लोग कल(बुधवार) और आज गुरुवार को भी बहुत जगह पर मनाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारे लोग सार्वजनिक तौर पर भी त्योहार को मानते हैं और बहुत सारे लोग निजी तौर पर भी पर्व को मानते हैं। यह निजी फैसला है तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक वरिष्ठ नेता हैं और वह कई जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। इसी क्रम में वह तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में भी पहुंचे। इसमें कोई राजनीतिक संदेश या विवाद देखने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के फैसले को स्वीकार करने की जरूरत है।