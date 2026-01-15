Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRJD MP Sudhakar Singh clarifies why Tejashwi not attend Tej Pratap banquet, mentions Lalu Prasad Yadav name
तेज प्रताप के भोज में क्यों नहीं गए तेजस्वी; राजद MP सुधाकर सिंह ने दी सफाई, लालू का नाम लिया

तेज प्रताप के भोज में क्यों नहीं गए तेजस्वी; राजद MP सुधाकर सिंह ने दी सफाई, लालू का नाम लिया

संक्षेप:

सांसद सुधाकर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि मकर संक्रांति का पर्व कुछ लोग सार्वजनिक रूप से मनाते हैं तो कुछ लोग निजी तौर पर। इसमें महत्वपूर्ण खबर नहीं है।

Jan 15, 2026 04:50 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अपने भाई तेज प्रताप यादव की मकर संक्रांति की खुशी में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तेज प्रताप ने घर जाकर उन्हें न्योता दिया और गले भी लगाया। न्योता देने और भतीजी को गोद में लेकर फोटो भी शेयर किया। पिता लालू यादव तो पहुंच गए पर उनके अलावे कोई नहीं पहुंचा। विपक्ष ने सवाल उठाया तो राजद सांसद की सफाई सामने आई है। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने कहा है कि लालू यादव गए थे। कोई निजी तौर पर पर्व मना रहा है तो कोई सार्वजनिक रूप से।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपना वजूद कायम करने के लिए पार्टी जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) बना लिया। पहले चुनाव में करारी हार मिली पर हिम्मत नहीं हारी। मकर संक्रांति के मौके पर भव्य चूड़ा, दही, तिलकुट का भोज किया और गरीबों के बीच चादर वितरण भी किया। दूसरी ओर तेजस्वी यादव इन सबसे दूर रहे और कहीं नहीं दिखे। भाई के न्योता पर नहीं पहुंचे तो सवाल उठाया गया। इस पर उनके सांसद सुधाकर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ देश भर में निजी तौर पर सार्वजनिक स्तर पर मनाया जाता है। कुछ लोग कल(बुधवार) और आज गुरुवार को भी बहुत जगह पर मनाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप यादव छाया, तेजस्वी यादव ओझल; लालू के बेटों पर फिर बोले शिवानंद तिवारी

उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारे लोग सार्वजनिक तौर पर भी त्योहार को मानते हैं और बहुत सारे लोग निजी तौर पर भी पर्व को मानते हैं। यह निजी फैसला है तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक वरिष्ठ नेता हैं और वह कई जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। इसी क्रम में वह तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में भी पहुंचे। इसमें कोई राजनीतिक संदेश या विवाद देखने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के फैसले को स्वीकार करने की जरूरत है।

पार्टी में कोई मतभेद नहीं

आरजेडी सांसद ने यह भी दावा किया दिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह का मतभेद नहीं है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सभी अपने-अपने तरीके से त्योहार मना रहे हैं। इसे लेकर अनावश्यक अटकलें लगाना सही नहीं है। सबका अपना-अपना अधिकार है।

ये भी पढ़ें:कुछ खूबसूरत लम्हें... तेज प्रताप के भोज से तेजस्वी की दूरी पर चिराग क्या बोले
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Makar Sankranti 2026 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।