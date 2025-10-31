NDA का घोषणापत्र तेजस्वी की कॉपी; RJD का करारा वार, पूछा- गुजरात में निवेश, बिहार से मजदूर क्यों?

संक्षेप: एनडीए के घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र 2025’ पर आरजेडी नेता मनोज झा ने करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ दोहरा रवैया बंद होना चाहिए, निवेश गुजरात में और मजदूर बिहार से भेजे जाते हैं।

बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के घोषणापत्र- संकल्प पत्र 2025 जारी होने के कुछ देर बाद ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए महागठबंधन और तेजस्वी यादव से इशारे लेकर उनकी योजनाओं की आधी-अधूरी कॉपी कर रहा है। मगर बिहार के लोग समझदार हैं उन्हें असली और नकली में फर्क करना आता है।

मनोज झा ने आरोप लगाया कि एनडीए ने रोजगार, महिलाओं और किसानों के नाम पर जो वादे किए हैं, वो पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने घोषणापत्र में पेश किए थे। उन्होंने कहा, “अब वही बातें बीजेपी अपने संकल्प पत्र में डाल रही है, मगर बिना नीयत और बिना दृष्टि के।”

बिहार को गुजरात जैसा दर्जा कब मिलेगा; आरजेडी का सवाल मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, “प्रधानमंत्री को खुद यह समझना चाहिए कि अगर घोषणापत्र जारी हो रहा है तो बिहार को भी वही अहमियत मिलनी चाहिए जो गुजरात को दी जाती है। यह दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा, जहां गुजरात को निवेश मिले और बिहार सिर्फ मजदूर भेजे।” उन्होंने आगे कहा, “ये पैटर्न बदलना होगा। बिहार के नौजवान अब मजदूर नहीं, निर्माता बनना चाहते हैं। अगर बिहार को गुजरात जैसा निवेश नहीं मिलेगा तो यह संकल्प पत्र सिर्फ भाषणबाजी बनकर रह जाएगा।”

आरजेडी सांसद ने इसे बिहार की अस्मिता और आत्मसम्मान का चुनाव बताया। उन्होंने कहा, “ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बिहार की पहचान का सवाल है। अब वक्त आ गया है कि केंद्र और राज्य की सरकारें बिहार को बराबरी का हक़ दें। बिहार का योगदान देश के विकास में सबसे बड़ा है, फिर भी उसे हमेशा दूसरे दर्जे पर रखा गया है।”