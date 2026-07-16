राजद में टूट? सीएम सम्राट चौधरी से मिले तेजस्वी के सांसद अभय सिंह कुशवाहा; अटकलें तेज

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय सिंह कुशवाहा ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजद में टूट की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि, तेजस्वी के सांसद ने इस महज औपचारिक मुलाकात बताया है।

बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से राजद सांसद अभय सिंह कुशवाहा की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सियासी गलियारे में इसे राजद में टूट के संकेत के रूप में देखा जाने लगा है। हालांकि, राजद सांसद ने इसे महज औपचारिक व विकासात्मक कार्यों के लिए मुलाकात बताया है। जानकारी के अनुसार राजद सांसद अभय कुशवाहा की सीएम से मंगलवार को आधे घंटे तक मुलाकात हुई। इन दोनों के बीच हुई मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी।

खासकर जिस तरह देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों में टूट हुई है, सियासी गलियारों में उसकी अगली कड़ी के रूप में इसे माना जा रहा है। बता दें कि अभय कुशवाहा लोकसभा चुनाव से पहले जदयू में थे। हालांकि, औरंगाबाद से राजद के सांसद अभय कुशवाहा ने इसे अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि वे तीसरी बार सीएम से मिले हैं।

उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उनके लोकसभा क्षेत्र में सड़क सहित अन्य विकासात्मक परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। राजद सांसद ने कहा कि मैं जब से राजनीति में आया हूं, दलित, पिछड़ा, वंचित व शोषितों के साथ रहा हूं। राजद एकजुट है। इधर इस मुलाकात को लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। सांसद अभय कुशवाहा अपने संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे।’’