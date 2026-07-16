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राजद में टूट? सीएम सम्राट चौधरी से मिले तेजस्वी के सांसद अभय सिंह कुशवाहा; अटकलें तेज

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय सिंह कुशवाहा ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजद में टूट की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि, तेजस्वी के सांसद ने इस महज औपचारिक मुलाकात बताया है। 

राजद में टूट? सीएम सम्राट चौधरी से मिले तेजस्वी के सांसद अभय सिंह कुशवाहा; अटकलें तेज

बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से राजद सांसद अभय सिंह कुशवाहा की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सियासी गलियारे में इसे राजद में टूट के संकेत के रूप में देखा जाने लगा है। हालांकि, राजद सांसद ने इसे महज औपचारिक व विकासात्मक कार्यों के लिए मुलाकात बताया है। जानकारी के अनुसार राजद सांसद अभय कुशवाहा की सीएम से मंगलवार को आधे घंटे तक मुलाकात हुई। इन दोनों के बीच हुई मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी।

खासकर जिस तरह देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों में टूट हुई है, सियासी गलियारों में उसकी अगली कड़ी के रूप में इसे माना जा रहा है। बता दें कि अभय कुशवाहा लोकसभा चुनाव से पहले जदयू में थे। हालांकि, औरंगाबाद से राजद के सांसद अभय कुशवाहा ने इसे अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि वे तीसरी बार सीएम से मिले हैं।

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उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उनके लोकसभा क्षेत्र में सड़क सहित अन्य विकासात्मक परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। राजद सांसद ने कहा कि मैं जब से राजनीति में आया हूं, दलित, पिछड़ा, वंचित व शोषितों के साथ रहा हूं। राजद एकजुट है। इधर इस मुलाकात को लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। सांसद अभय कुशवाहा अपने संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे।’’

अभय सिंह कुशवाहा गयाजी जिले के कुजापी गांव के मुखिया रह चुके हैं और उनकी एक पहचान बड़े कारोबरी के तौर पर भी है। साल 2015 में अभय सिंह कुशवाहा टिकारी से जदयू विधायक बने और फिर साल 2018 में वो जेडीयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। अभय सिंह जदयू के टिकट पर बेलागंज से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अभय सिंह कुशवाहा ने साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल लिया था और वो राजद में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो औरंगाबाद से सांसद चुने गए थे। बता दें कि दोनों सदनों को मिलाकर फिलहाल राजद के कुल सात सांसद हैं। इनमें लोकसभा से 4 और तीन सांसद राज्यसभा से हैं। लोकसभा सांसद अभय सिंह कुशवाहा पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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