'दाल घोटाला क्या होता है, दाल से मकान बनता है क्या'; ईडी की 8 घंटे पूछताछ के बाद भन्ना गए RJD MLC सुनील सिंह
लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह से ईडी ने गुरुवार को करीब 8 घंटे पूछताछ की। ईडी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद एमएलसी मीडिया के सामने तमतमा गए। उन्होंने कहा कि दाल घोटाला क्या होता है, दाल से मकान बनता है क्या।
लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एमएलसी सुनील सिंह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 8 घंटे पूछताछ की। यह पूछताछ ईडी के पटना स्थित कार्यालय में हुई। सुनील सिंह जब गुरुवार शाम को ईडी कार्यालय से बाहर निकले, तो मीडिया के सवालों पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा- दाल घोटाला क्या होता है, दाल से मकान बनता है क्या? बताया जा रहा है कि ईडी ने बिस्कोमान में दाल की खरीद-बिक्री में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में आरजेडी एमएलसी से पूछताछ की है। सुनील सिंह लंबे समय तक बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (बिस्कोमान) के चेयरमैन रहे हैं।
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह गुरुवार सुबह अपने वकील के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे थे। वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सुनील सिंह को ईडी से समन जारी हुआ, उसी सिलसिले में आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच एजेंसी के अधिकारियों ने एमएलसी से लगभग 8 घंटे तक सवाल-जवाब किया। शाम तक वह ईडी दफ्तर में ही रहे।
सुनील सिंह जब शाम में ईडी कार्यालय से बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत में कहा, "मेरे और मेरी पत्नी एवं बेटे के खिलाफ एक केस किया गया। इसी सिलसिले में हमें पूछताछ के लिए बुलाया गया। जो भी उसका साक्ष्यों के साथ माकूल जवाब है, वो पदाधिकारियों के सामने रख दिया है।"
जब पत्रकारों ने उनसे बिस्कोमान में कथित दाल खरीद की गड़बड़ी के बारे में पूछताछ का सवाल किया तो सुनील सिंह भन्ना गए। उन्होंने कहा, "आप कहते हो दाल घोटाला, दाल घोटाला क्या होता है, दाल से मकान बनता है क्या? दाल खाने के उपयोग में आता है, दाल घोटाला क्या होता है। तुम बता दो क्या हुआ है दाल घोटाला? 12 घंटे भी कोई बैठाएगा इसका मतलब यह नहीं कि परेशान कर रहा है।"
क्या है मामला?
रिपोर्ट्स के अनुसार सुनील सिंह के खिलाफ बिस्कोमान का अध्यक्ष रहते चना दाल की खरीद-बिक्री में 50-60 लाख रुपये की कथित गड़बड़ी का मामला दर्ज है। इसी केस की पूछताछ में दो बार उन्हें समन किया गया, मगर वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि तीसरी बार समन भेजे जाने पर गुरुवार को अपने वकील के साथ ईडी कार्यालय में पेश हुए। हालांकि, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ईडी दफ्तर में एमएलसी से क्या सवाल-जवाब किए गए इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है।
तेजस्वी बोले- विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहीं केंद्रीय एजेंसियां
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सुनील सिंह से ईडी की पूछताछ पर उन्होंने कहा कि ईडी का काम ही है विपक्ष के नेताओं के पीछे रहना।
नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार दोपहर को मीडिया से बातचीत में कहा, "जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपगेंडा पर ही काम कर रही हैं। जब से मोदी सरकार बनी है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां केवल विपक्ष के नेताओं के ही पीछे लगी हुई हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।"
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।