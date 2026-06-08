राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह होंगे MLC कैंडिडेट, राजद ने कागज तैयार रखने को कहा; नामांकन आज

MLC चुनाव में राजद ने एक बार फिर राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह पर ही भरोसा जताया है। आज चुनाव मे नामांकन करने की अंतिम तिथि है। सुनील सिंह आज RJD कैंडिडेट की तरफ से अपना नामांकन दायर करेंगे।

MLC चुनाव: एनडीए ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने रविवार देर शाम तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है। अभी तक राजद के किसी संभावित उम्मीदवार ने एनआर नहीं कटवाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों की रेस में सुनील कुमार सिंह सबसे आगे हैं। उन्हें अपना कागज तैयार रखने को कह दिया गया है। राजद प्रत्याशी भी सोमवार को ही नामांकन करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में हैं। लालू सिंगापुर से लौट आए हैं। शनिवार देर रात वे दिल्ली वापस आ गए। वे अपनी बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती के आवास पर रुके हैं।

वहीं, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की सोमवार को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में ही रुक गए हैं। उनके सोमवार देर शाम तक पटना लौटने की चर्चा है। यही कारण है कि एमएलसी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा पार्टी की तरफ से नहीं की जा सकी है। एमएलसी चुनाव में जीत के लिए 25 वोट की जरूरत है। सबकुछ ठीक रहा तो विधायकों के संख्याबल के हिसाब से राजद की एक सीट पक्की मानी जा रही है।

AIMIM ने मांगी थी एक सीट आपको बता दें कि 09 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक नामांकन वापस लिए जाा सकेंगे। बिहार विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 18 जून को होंगे। राजद प्रत्याशी का नाम लगभग तय हो जाने से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (एआईएमआईएम)ने विधानपरिषद चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से एक सीट मांगी थी। उस वक्त एआईएमआईएम की बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा था कि जब हमने राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर अपना दावा छोड़कर 'इंडिया' गठबंधन का समर्थन किया था, तब तेजस्वी यादव ने भविष्य में हमारे हितों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। अब समय आ गया है कि वह उस वादे को पूरा करें।