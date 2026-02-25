Hindustan Hindi News
अशोक चौधरी ने 3 लोगों को 5-5 करोड़ बांटे, बिस्कोमान चुनाव को लेकर सुनील सिंह का दावा

Feb 25, 2026 08:20 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और राजद के नेता सुनील सिंह के बीच तीखी नोंकझोंक काफी चर्चा में रही। अब सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर बिस्कोमान चुनाव में पैसे बांटने का सनसनीखेज आरोप लगा दिय है। यहां सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले साल ही बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केंटिंग यूनियन (बिस्कोमान) को अपना अध्यक्ष मिला है। बिस्कोमान के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह की हार हुई थी और बीजेपी के नेता विशाल सिंह की जीत हुई थी।

राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मीडिया से बातचीत में हाल ही में कहा, 'इसी बात के कयास लग रहे थे और उन्होने खुद ही कह दिया है कि बिस्कोमान चुनाव में तीन आदमी को तोड़ने के लिए उन्होंने (अशोक चौधरी) 5-5 करोड़ रुपये अपने घर से दिए दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिस्कोमान के इलेक्शन में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। मेरा दो टर्म हो चुका था इसलिए मैं चुनाव लड़ भी नहीं सकता था। सभी लोग यह भी जानते हैं कि बिस्कोमान के चुनाव में मेरे पैनल के 11 लोग और उनके पैनल के 6 लोग जीते थे।

लेकिन किसी तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हराया। इन्होंने (अशोक चौधरी) अपने दामाद को फर्जी तरीके से मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बनाकर लाए थे बिस्कोमान में ताकि वो अध्यक्ष बन जाएं। सभी लोग जानते हैं कि व्यापार मंडल में कोई भी व्यक्तिगत सदस्य नहीं हो सकता है। यह बदलाव साल 2008 में ही कानून में किया गया था। इस तरह साल 2008 में उनके दामाद की उम्र 15 साल से भी कम की होगी।

ये लोग सारे काम फर्जी तरीके से करता है, जैसे ये प्रोफेसर बन गए किसी गरीब दलित का हक मारकर। बताइए ये प्रोफेसर बन गए तो क्या पढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार से कैसे अकूत संपत्ति बनाया जा सकता है इसपर यह बात कर सकते हैं।'

