रीतलाल यादव संगठित गिरोह बना बिल्डरों से करते थे वसूली, राजद विधायक के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट

अनुसंधानकर्ता कुमार अभिनव ने इस कांड का अनुसंधान करने के बाद विधायक रीतलाल यादव, उनके भाई पिंकू यादव, चिंकू उर्फ शैलेन्द्र यादव, श्रवण यादव और सुनील महाजन के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें संगठित गिरोह बनाकर बिल्डरों व अन्य से रंगदारी और भयादोहन कर वसूली करने का आरोप है।

बिल्डर से रंगदारी मांगने और भयादोहन कर वसूली के आरोपों में पटना पुलिस ने दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव समेत पांच आरोपितों पर चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट पटना सिविल कोर्ट की एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सोमवार को दायर किया गया है। खगौल थाने में इस मामले एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस कांड में पुलिस की दबिश के बाद विधायक रीतलाल यादव के साथ पिंकू यादव, चिक्कू और श्रवण ने 17 अप्रैल को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया। वर्तमान में विधायक रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद हैं।