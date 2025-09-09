rjd mla ritlal yadav demands ransom from builders through organise gang said police in chargesheet रीतलाल यादव संगठित गिरोह बना बिल्डरों से करते थे वसूली, राजद विधायक के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट, Bihar Hindi News - Hindustan
रीतलाल यादव संगठित गिरोह बना बिल्डरों से करते थे वसूली, राजद विधायक के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट

अनुसंधानकर्ता कुमार अभिनव ने इस कांड का अनुसंधान करने के बाद विधायक रीतलाल यादव, उनके भाई पिंकू यादव, चिंकू उर्फ शैलेन्द्र यादव, श्रवण यादव और सुनील महाजन के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें संगठित गिरोह बनाकर बिल्डरों व अन्य से रंगदारी और भयादोहन कर वसूली करने का आरोप है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटनाTue, 9 Sep 2025 05:54 AM
बिल्डर से रंगदारी मांगने और भयादोहन कर वसूली के आरोपों में पटना पुलिस ने दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव समेत पांच आरोपितों पर चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट पटना सिविल कोर्ट की एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सोमवार को दायर किया गया है। खगौल थाने में इस मामले एफआईआर दर्ज की गई थी।

खगौल के थाना प्रभारी ने चार्जशीट दायर करने की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ता कुमार अभिनव ने इस कांड का अनुसंधान करने के बाद विधायक रीतलाल यादव, उनके भाई पिंकू यादव, चिंकू उर्फ शैलेन्द्र यादव, श्रवण यादव और सुनील महाजन के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें संगठित गिरोह बनाकर बिल्डरों व अन्य से रंगदारी और भयादोहन कर वसूली करने का आरोप है।

इस कांड में पुलिस की दबिश के बाद विधायक रीतलाल यादव के साथ पिंकू यादव, चिक्कू और श्रवण ने 17 अप्रैल को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया। वर्तमान में विधायक रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद हैं।

क्या है मामला

बिल्डर राकेश रंजन ने 10 अप्रैल को खगौल थाने में विधायक रीतलाल यादव समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद दानापुर के एएसपी भानू प्रताप सिंह ने आरोपित के कोंथवा स्थित घर समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने 11 जगहों की तलाशी ली और करीब 10.5 लाख रुपये, 77.5 लाख रुपये के ब्लैंक चेक, जमीन के कई डीड, 17 चेकबुक और पांच स्टांप, छह पेन ड्राइव और वॉकी-टॉकी बरामद की थी।

