सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड, रीतलाल यादव समेत 4 आरोपियों को मिली जमानत

बता दें कि भाजपा नेता सत्यनारायाण सिन्हा की 30 अप्रैल 2003 को खगौल के जमालुउद्दीन चक में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उस दिन राजद की लाठी में तेल पिलावन रैली गौधी मैदान में थी।

चर्चित भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में मंगलवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव समेत चार को नियमित जमानत दी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड में जेल में बंद विधायक रीतलाल यादव, श्रवण यादव, सुनील यादव और रंजन कुमार उर्फ बेंगा ने मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एलएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सभी ने अपना-अपना बेल बॉन्ड दाखिल किया। बेल बॉड दाखिल करने के बाद विशेष अदालत ने रीतलाल यादव समेत चारों को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया।

हालांकि विधायक रीतलाल यादव दूसरे आपराधिक मामले में अभी जेल में ही रहेंगे। सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। दरअसल, इस हत्याकांड में पिछले वर्ष पटना के एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने रीतलाल को बरी कर दिया था। पटना डीएम और इस कांड की सूचिका भाजपा की पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।