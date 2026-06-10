संजय यादव ने लठैत पार्टी को... RJD विधायक के बयान पर मचा बवाल; रोहिणी ने कहा- जिस थाली में खाया उसी में छेद

आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के लठैत पार्टी वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सर्वजीत से कहा कि वह जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संजय यादव ने आरजेडी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

लालू और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से विधायक कुमार सर्वजीत के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में कहा कि संजय यादव ने 'लठैत पार्टी' को हाई टेक्नोलॉजी पर लाकर खड़ा किया। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने आरजेडी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। आरजेडी के विधायक ही खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राजद की पहचान लठैत पार्टी के रूप में रही है। वहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी सर्वजीत पर भड़क गई हैं। उन्होंने आरजेडी विधायक से कहा कि वह जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं।

कुमार सर्वजीत दलित वर्ग से आते हैं। वह बोधगया सीट से लगातार तीन बार के आरजेडी विधायक हैं। महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे। अभी वह बिहार विधानसभा में आरजेडी के मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा, "संजय यादव ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने लठैत पार्टी को हाई टेक्नोलॉजी पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं निडर होकर यह कह रहा हूं। जिस पार्टी में अनुशासन की कमी थी, जगदा बाबू (जगदानंद सिंह) जैसे लोगों ने कड़ी मेहनत कर अनुशासन लाया है।"

आरजेडी विधायक का यह बयान बीते दो दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने कुमार सर्वजीत को आड़े हाथों लेते हुए बुधवार को एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी निशाना साधा, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी एवं सलाहकार माने जाते हैं।

रोहिणी ने कुमार सर्वजीत के 'राजद लठैत पार्टी थी' वाले बयान को सामंती सोच वाली टिप्पणी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह लालू यादव की विचारधारा के विरोधियों की भाषा है। उन्होंने कहा, "कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विरोधियों और राजद में घुसपैठ कर बैठे विरोधियों के एजेंटों की शह एवं इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं। सालों से राजद में हैं, राजद के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे, सांसदी का चुनाव भी राजद के सिंबल पर लड़ा, मगर उन्हें पहले कभी राजद के बारे में वो नजर नहीं आया जो अचानक आज नजर आने लगा। इसको ही कहते हैं जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना।"

रोहिणी आचार्या ने अपने भाई तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर भी जमकर निशान साथा। उन्होंने कहा कि कुमार सर्वजीत जिस संजय यादव को आरजेडी को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उन्होंने ही पार्टी को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय यादव ने लालू परिवार में फूट डाल दी और उन्हीं की वजह से आरजेडी लगातार चुनावों में पिछड़ती चली गई। उन्होंने संजय यादव और कुमार सर्वजीत को नई हाई-टेक पार्टी बनाने की नसीहत भी दे दी।