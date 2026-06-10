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संजय यादव ने लठैत पार्टी को... RJD विधायक के बयान पर मचा बवाल; रोहिणी ने कहा- जिस थाली में खाया उसी में छेद

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के लठैत पार्टी वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सर्वजीत से कहा कि वह जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संजय यादव ने आरजेडी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 

संजय यादव ने लठैत पार्टी को... RJD विधायक के बयान पर मचा बवाल; रोहिणी ने कहा- जिस थाली में खाया उसी में छेद

लालू और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से विधायक कुमार सर्वजीत के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में कहा कि संजय यादव ने 'लठैत पार्टी' को हाई टेक्नोलॉजी पर लाकर खड़ा किया। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने आरजेडी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। आरजेडी के विधायक ही खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राजद की पहचान लठैत पार्टी के रूप में रही है। वहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी सर्वजीत पर भड़क गई हैं। उन्होंने आरजेडी विधायक से कहा कि वह जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं।

कुमार सर्वजीत दलित वर्ग से आते हैं। वह बोधगया सीट से लगातार तीन बार के आरजेडी विधायक हैं। महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे। अभी वह बिहार विधानसभा में आरजेडी के मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा, "संजय यादव ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने लठैत पार्टी को हाई टेक्नोलॉजी पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं निडर होकर यह कह रहा हूं। जिस पार्टी में अनुशासन की कमी थी, जगदा बाबू (जगदानंद सिंह) जैसे लोगों ने कड़ी मेहनत कर अनुशासन लाया है।"

आरजेडी विधायक का यह बयान बीते दो दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने कुमार सर्वजीत को आड़े हाथों लेते हुए बुधवार को एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी निशाना साधा, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी एवं सलाहकार माने जाते हैं।

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रोहिणी ने कुमार सर्वजीत के 'राजद लठैत पार्टी थी' वाले बयान को सामंती सोच वाली टिप्पणी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह लालू यादव की विचारधारा के विरोधियों की भाषा है। उन्होंने कहा, "कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विरोधियों और राजद में घुसपैठ कर बैठे विरोधियों के एजेंटों की शह एवं इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं। सालों से राजद में हैं, राजद के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे, सांसदी का चुनाव भी राजद के सिंबल पर लड़ा, मगर उन्हें पहले कभी राजद के बारे में वो नजर नहीं आया जो अचानक आज नजर आने लगा। इसको ही कहते हैं जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना।"

रोहिणी आचार्या ने अपने भाई तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर भी जमकर निशान साथा। उन्होंने कहा कि कुमार सर्वजीत जिस संजय यादव को आरजेडी को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उन्होंने ही पार्टी को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय यादव ने लालू परिवार में फूट डाल दी और उन्हीं की वजह से आरजेडी लगातार चुनावों में पिछड़ती चली गई। उन्होंने संजय यादव और कुमार सर्वजीत को नई हाई-टेक पार्टी बनाने की नसीहत भी दे दी।

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मांझी की पार्टी बोली- आरजेडी की कार्यशैली पर सवाल

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी इस मामले पर तंज कसा है। हम के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बुधवार को कहा, "आरजेडी विधायक एवं पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत के बयान ने राजद की पूरी राजनीतिक विरासत और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में खुद स्वीकार किया कि राजद की पहचान एक 'लठैत पार्टी' के रूप में रही है। लालू यादव के शासन मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि चरवाहा विद्यालय था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि संजय यादव ने इस लठैत पार्टी को हाईटेक बनाने का काम किया। यह टिप्पणी किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, बल्कि राजद के अपने वरिष्ठ नेता की है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।"

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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