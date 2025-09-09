अनशन कर रहे आरजेडी विधायक की तबीयत बिगड़ी, सीतामढ़ी से पटना रेफर

सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी से आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव की अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ गई। क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर अनशन कर रहे विधायक को डीएम ने आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया। उन्हें इलाज के लिए सीतामढ़ी से पटना रेफर किया गया है।

