अनशन कर रहे आरजेडी विधायक की तबीयत बिगड़ी, सीतामढ़ी से पटना रेफर

सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी से आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव की अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ गई। क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर अनशन कर रहे विधायक को डीएम ने आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया। उन्हें इलाज के लिए सीतामढ़ी से पटना रेफर किया गया है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 04:14 PM
पानी की गंभीर किल्लत को लेकर अनशन कर रहे बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश कुमार यादव की देर रात तबीयत बिगड़ गई। इसकी सूचना पर पहुंचे डीएम रिची पांडे और विधायक के बीच अनशन स्थल पर पहले नोंकझोंक हुई। इसके बाद डीएम के आश्वासन पर विधायक का अनशन समाप्त कराकर इलाज के लिए डुमरा पीएचसी में भर्ती कराया गया। विधायक के सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें आनन फानन में रेफर करते हुए देर रात पटना ले जाया गया।

अपनी मांगों को लेकर आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव आमरण अनशन के दूसरे दिन अन्न जल का त्याग कर अनशन पर बैठे रहे। सोमवार शाम से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जानकारी मिलने पर डीएम अनशन स्थल पहुंचे। उन्होंने विधायक को समझाने का प्रयास किया। मगर मुकेश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर डीएम ने विधायक से समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिलाकर उन्हें अस्पताल ले गए। फिलहाल उनका पटना में इलाज चल रहा है।

आरजेडी विधायक का कहना है कि आम जनता, किसान और मवेशी सभी पानी के अभाव में त्राहिमाम कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी, नानपुर और बोखड़ा प्रखंड के सभी 42 पंचायतों में भू-जल स्तर नीचे चले जाने से हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। जलापूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, बावजूद इसके विभाग की ओर से अबतक सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि बार-बार विभागीय अधिकारियों को पत्राचार किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।