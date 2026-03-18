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राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पटना आया था लेकिन.., राजद विधायक फैसल रहमान क्या बोले

Mar 18, 2026 07:17 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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फैसल रहमान ने कहा, ‘हमलोगों के दल से उम्मीदवार थे, उसमें हमको भी जाना थाा। चुनाव को लेकर हम गए भी थे। लेकिन मां की तबीयत खराब होने के कारण हम दिल्ली के मैक्स अस्पताल में करीब 24 तारीख से हैं।’'

राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पटना आया था लेकिन.., राजद विधायक फैसल रहमान क्या बोले

बिहार में राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी एडी सिंह की हार के बाद महागठबंधन के 4 विधायक काफी चर्चा में हैं। इन चार विधायकों में कांग्रेस के तीन और राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट ही नहीं डाला। 4 विधायकों के वोट नहीं डालने की वजह से महागठबंधन प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डालने वाले राजद के ढाका से विधायक फैसल रहमान ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में हैं और उनकी मां की तबीयत खराब है।

फैसल रहमान ने कहा, ‘हमलोगों के दल से उम्मीदवार थे, उसमें हमको भी जाना थाा। चुनाव को लेकर हम गए भी थे। लेकिन मां की तबीयत खराब होने के कारण हम दिल्ली के मैक्स अस्पताल में करीब 24 तारीख से हैं। तबीयत तो उनकी खराब थी लेकिन इसके बावजूद हम पटना गए थे और हमने यह सोचा था कि वोट डालकर लौट जाएंगे। लेकिन फिर बीच में खबर आई कि मां की तबीयत ज्यादा खराब है तो हम वापस आ गए।’

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फैसल रहमान ने कहा कि बिहार में वैसे तो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला रहा है। लेकिन इस चुनाव में कोई मेरे बारे में इसे लेकर कुछ कहता है तो गलत कहता है। मुझे खरीदने की औकात किसी के पास नहीं है। मां की बीमारी के कारण मैं यहां हूं। हमको वैसे भी दिल्ली में मन नहीं लगता है। हम बिहारी हैं बिहार ही अच्छा लगता है हमको।

बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव के तहत पांच सीटों के लिए मतदान सोमवार की शाम चार बजे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया और इस दौरान महागठबंधन के चार विधायकों की अनुपस्थिति ने मुकाबले में विपक्ष की संभावनाओं को कमजोर कर दिया था। विधायकों के मतदान नहीं करने की वजह से से एनडीए ने इस चुनाव में क्लीन स्विप किया था। राजद ने इस चुनाव में अमरेंद्र सिंह धारी को अपना प्रत्याशी बनाया था। राज्यसभा चुनाव में जिन्होंने जीत हासिल की थी उनमें- जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के निवर्तमान सांसद रामनाथ ठाकुर, भाजपा नेता शिवेश राम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा(रालोमो) के प्रमुख और निवर्तमान सांसद उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे।

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राजद के 25 विधायकों में से 24 ने मतदान किया, जबकि ढाका विधानसभा क्षेत्र से विधायक फैसल रहमान मतदान करने नहीं पहुंचे। इसी तरह कांग्रेस के छह विधायकों में से तीन ने मतदान नहीं किया। मतदान से अनुपस्थित रहने वालों में सुरेंद्र कुशवाहा (वाल्मीकिनगर), मनोज यादव (फारबिसगंज) और मनोहर प्रसाद (मनिहारी) शामिल हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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