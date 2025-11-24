Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRJD MLA Chandrashekhar slaps labourer enraged over negligence in drain construction
RJD विधायक चंद्रशेखर ने मजदूर को जड़ा थप्पड़; नाला निर्माण में लापरवाही पर भड़के

RJD विधायक चंद्रशेखर ने मजदूर को जड़ा थप्पड़; नाला निर्माण में लापरवाही पर भड़के

संक्षेप:

मधेरपुरा से राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर यादव के एक मजदूर को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नाला निर्माण में लापरवाही को लेकर चंद्रशेखर भड़के हुए थे। इस दौरान मजदूर फोन पर किसी से बात कराने की बात कह रहा था हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पु्ष्टि नहीं करता है।

Mon, 24 Nov 2025 06:06 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मधेपुरा
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधेपुरा से राजद विधायक प्रो.चंद्रशेखर यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे एक मजदूर के थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि मधेपुरा में नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर यादव लापरवाही देखकर भड़क गए। नाला निर्माण स्थल पर उन्होने श्रमिक को थप्पड़ जड़ दिया।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि निरीक्षण के दौरान विधायक को देखकर मजदूर ट्रैक्टर लेकर भागने लगा था। विधायक के समर्थकों ने ट्रैक्टर चालक को रोका और सभी मजदूर को मौके पर बुलाया। इस दौरान मजदूर ठेकेदार को फोन लगाकर विधायक से बात करवाना चाहता था, जिससे नाराज होकर विधायक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया।

बताया जा रहा है कि मधेपुरा शहर में 72 करोड़ की लागत से वॉटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। पूर्णिया गोला चौक के पास नाला निर्माण में और अनियमितता की शिकायत पर रविवार की रात विधायक प्रो. चंद्रशेखर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होने कहा कि मानक के मुताबिक नाला का निर्माण नहीं हो रहा है। सबसे पहले नाला में ईंट सोलिंग करना होता है। उसके बाद पीसीसी और तब आरसीसी करने का प्रावधान है, लेकिन कंपनी के द्वारा बिना पानी सुखाए सीधे आरसीसी किया जा रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की लहर में भी राजद के चंद्रशेखर अपनी सीट बचाने में सफल रहे। उन्होने जदयू की कविता कुमारी साहा को 7 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली। जबकि राजद के खाते में 25 सीटें आई हैं।