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निशांत के जनता दरबार में तेजस्वी के विधायक बोगो सिंह, नीतीश की मां के नाम पर खोला था अस्पताल

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bogo Singh News: बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट से राजद विधायक बोगो सिंह बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलने पटना में जेडीयू कार्यालय में उनके जनता दरबार में पहुंचे। बोगो पहले जेडीयू से भी विधायक रहे हैं।

निशांत के जनता दरबार में तेजस्वी के विधायक बोगो सिंह, नीतीश की मां के नाम पर खोला था अस्पताल

Bogo Singh News: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट से विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रदेश कार्यालय में उनके जनता दरबार में पहुंचे। निशांत कुमार से मुलाकात के बाद बोगो सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो जदयू कार्यालय नहीं गए थे, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जनता दरबार में गए थे। उन्होंने मटिहानी में पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मां के नाम पर बने अस्पताल समेत इलाके के कुछ अन्य अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में निशांत कुमार को बताया और स्वास्थ्य विभाग से उनकी व्यवस्था ठीक करवाने कहा है। बोगो सिंह ने कहा कि मंत्री ने मसले को देखने का भरोसा दिया है। नीतीश की मां के नाम पर बोगो सिंह के गांव केशावे में जब अस्पताल बना था, तब वह जेडीयू के विधायक थे।

बोगो सिंह पहले भी चार बार विधायक रहे हैं और विधानसभा में यह उनकी पांचवीं पारी है। पहला दो चुनाव बोगो सिंह निर्दलीय जीते, जबकि पिछला दो चुनाव जेडीयू के टिकट पर जीते। 2025 के चुनाव में टिकट कटने पर वो राजद से लडे़ और जदयू के राज कुमार सिंह को हराया। राज कुमार सिंह 2020 में लोजपा के टिकट पर जीतने के बाद जदयू में शामिल हो गए थे और उनकी वजह से इस बार बोगो का टिकट कट गया था। 2020 में महज 333 वोट से राज कुमार ने बोगो सिंह को हरा दिया था।

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बोगो सिंह ने निशांत से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा- ‘जदयू प्रदेश कार्यालय नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के जनता दरबार में पहुंचे थे। कल स्वास्थ्य मंत्री से मिलने विभाग गए थे। दुर्भाग्य रहा कि मुलाकात नहीं हो पाई। विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक से मिले। आज विभाग गए, लेकिन सूचना मिली कि नहीं आए हैं। पता लगा कि जनता दरबार में बैठे हैं, इसलिए यहां आए। 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछकर उनकी माता के नाम पर अपने गांव (केशावे) में 2 करोड़ की जमीन पर 6 बेड का अस्पताल बनवाए। अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर नयागांव में 6 बेड का अस्पताल बनवाए। अस्पताल बनते-बनते हम चुनाव हार गए। आज अस्पताल में कुत्ते बैठे रहते हैं। भूसा रखा रहता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाकर इतिश्री हो जा रहा है। जनता के दुख-दर्द का हरण हो, यही आग्रह करने गए थे।’

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बोगो सिंह ने कहा कि उन्होंने निशांत कुमार से उनकी दादी के नाम पर बने अस्पताल को 6 बेड के लायक बनाने का आग्रह किया है। इसी तरह के सुधार की मांग उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर नयागांव में बने 6 बेड के अस्पताल के लिए भी की है। बोगो ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए 6 महीने पहले मंगल पांडेय ने साम्हो में सामुदायिक अस्पताल का उद्घाटन किया। आज उसमें ताला लगा है, कुत्ता बैठा है, मवेशी बांधे जा रहे हैं। 2014-15 में साम्हो के सोनवर्षा में 6 बेड का अस्पताल बनवाए थे। उसमें भी कुत्ते बैठे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इन सारे अस्पतालों की व्यवस्था और सेवा ठीक करने की मांग की है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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