RJD विधायक आलोक मेहता की अपने क्षेत्र में हूटिंग, भड़के लोग बोले- लालटेन के नाम पर कलंक हैं

उजियापुर पहुंचे राजद विधायक आलोक मेहता का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए भला बुरा कहा।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुरSat, 27 Sep 2025 02:26 PM
नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री और उजियापुर के राजद विधायक आलोक मेहता को अपने ही विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर के एक गांव में विरोध झेलना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने ऐसा हंगामा मचाया कि विधायक उल्टे पांव लौट चले। उन्होंने वीडियो बना रहे युवक से कैमरा बंद करने की भी बात कही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप लगाया गया कि चुनाव जीतने के बाद पांच साल में एक बार भी गांव में नहीं गए।

चुनाव करीब आते नेताओं की चाल तेज हो गई है। अपने चुनावी इलाके में दौरे पर पसीना बहाया जा रहा है। राजद विधायक आलोक मेहता शुक्रवार को उजियारपुर के रायपुर पंचायत के आईटीआई महादलित टोला में गए थे। विधायक जी को देखते ही कुछ लोग भड़क गए। खुद को राजद वोटर बताने वाले कुछ लोगों ने कहा कि आप लालटेन के नाम पर कलंक हैं। सब बेकार कर दिया। कुछ नहीं किए। पांच सालों में कभी पूछने नहीं आए। अब चुनाव करीब तो समय मिला है। यह सुनकर आलोक मेहता असहज हो गए।

वहीं के कुछ युवक इसका वीडियो बनाने लगे तो मेहता मना करने लगे। हालांकि यह भी मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक शख्स ने गुस्से में उनसे वापस चले जाने को कहा। बोला कि जब दिक्कत होती है तो पूछने नहीं आते हैं। पांच सालों तक दिखाई नहीं पड़े। अब आए हैं जब वोट का समय आ गया है। विधायक लोगों का विरोध झेल नहीं पाए और वहां से लौट गए। इस दौरान वे लोगों के आगे हाथ जोड़ते भी नजर आए।