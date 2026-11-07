एनकाउंटर में यादव, मुसलमान टारगेट; राजद MLA बोले- भर्ती में भी खास जाति को फायदा

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार पुलिस के एनकाउंटर में यादव और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकारी बहालियों में खास जाति के लोगों को फायदा मिल रहा है।

लालू-तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस के एनकाउंटर में यादव और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस अच्छे लोगों को अपराधी बताकर उन्हें एनकाउंटर के नाम पर मार रही है, जबकि कुख्यात अपराधी आसानी से जमानत पर छूट रहे हैं। उन्होंने सरकारी भर्तियों में भी खास जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल के वरीय विधायक के इन आरोपों से बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है।

पटना के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अपराध के नाम पर बिहार में बहुत खेला हो रहा है। उन्होंने कहा, “पूरे प्रदेश के लोग जान गए हैं कि दो जातियों को टार्गेट किया जा रहा है, मुस्लिम और यादव की संख्या बहुत ज्यादा है। बिहार में यादव की आबादी 15 प्रतिशत, तो मुस्लिम की 19 प्रतिशत है। दोनों समाज के लोगों को किसी ना किसी केस में फंसाकर उसकी हत्या कराई जा रही है। जेल में डाला जा रहा है, बेल नहीं दिया जाता है।”

मनेर एनकाउंटर में तीन अपराधी ढेर पटना के मनेर में एक दिन पहले हुए पुलिस एनकाउंटर में पैक्स अध्यक्ष की हत्या के तीन आरोपियों की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर को आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने गलत ठहराया। परिजन पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा रहा है। एनकाउंटर में दानापुर के ताराचक निवासी जय प्रकाश राय, शाहपुर के गंगहारा निवासी राजा शर्मा उर्फ सूरज कुमार और बबलू यादव की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक तीनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए शेरपुर में इकट्ठा हुए थे।

पुलिस सुनसान जगह ले जाकर मार रही- आरजेडी विधायक आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "पुलिस ले जाती है सुनसान जगह पर मार देती है और एनकाउंटर दिखाया जाता है। कहते हैं इधर से और उधर से, दोनों तरफ से गोली चली। गांव-घर में सारे लोग जानते हैं कि इंसान की इज्जत अब बचने वाली नहीं है।"

भाई वीरेंद्र बोले- कुख्यात अपराधियों को तुरंत जमानत मिल रही उन्होंने आगे कहा कि जो असली अपराधी है उन्हें जल्दी जमानत मिल जाती है। जबकि आम इंसान अगर ऐसे ही किसी केस में जेल चले गए, तो वे कई सालों तक अंदर ही रहते हैं। सरकार को इस पहलू पर गौर करना चाहिए। आरजेडी विधायक ने सवाल उठाया कि कुख्यात अपराधी जेल जाते ही जल्दी बाहर कैसे आ जाते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों पर अदालतों से भी संज्ञान लेने की मांग की।

भाई वीरेंद्र ने कहा कि अपराधियों को बख्शना नहीं चाहिए। अपराधी की जाति नहीं होती। लोगों के मन में न्याय पर सवाल उठ रहे हैं। असली अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो जनता को भी खुशी मिलेगी। जब आम लोगों या निर्दोष पर कार्रवाई होती है, तो लोगों के मन में आता है कि उसके पास पैसे नहीं है इसलिए ऐक्शन हो रहा है और उसे बेल नहीं मिल पा रही है।