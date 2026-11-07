एनकाउंटर में यादव, मुसलमान टारगेट; राजद MLA बोले- भर्ती में भी खास जाति को फायदा
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार पुलिस के एनकाउंटर में यादव और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकारी बहालियों में खास जाति के लोगों को फायदा मिल रहा है।
लालू-तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस के एनकाउंटर में यादव और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस अच्छे लोगों को अपराधी बताकर उन्हें एनकाउंटर के नाम पर मार रही है, जबकि कुख्यात अपराधी आसानी से जमानत पर छूट रहे हैं। उन्होंने सरकारी भर्तियों में भी खास जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल के वरीय विधायक के इन आरोपों से बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है।
पटना के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अपराध के नाम पर बिहार में बहुत खेला हो रहा है। उन्होंने कहा, “पूरे प्रदेश के लोग जान गए हैं कि दो जातियों को टार्गेट किया जा रहा है, मुस्लिम और यादव की संख्या बहुत ज्यादा है। बिहार में यादव की आबादी 15 प्रतिशत, तो मुस्लिम की 19 प्रतिशत है। दोनों समाज के लोगों को किसी ना किसी केस में फंसाकर उसकी हत्या कराई जा रही है। जेल में डाला जा रहा है, बेल नहीं दिया जाता है।”
मनेर एनकाउंटर में तीन अपराधी ढेर
पटना के मनेर में एक दिन पहले हुए पुलिस एनकाउंटर में पैक्स अध्यक्ष की हत्या के तीन आरोपियों की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर को आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने गलत ठहराया। परिजन पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा रहा है। एनकाउंटर में दानापुर के ताराचक निवासी जय प्रकाश राय, शाहपुर के गंगहारा निवासी राजा शर्मा उर्फ सूरज कुमार और बबलू यादव की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक तीनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए शेरपुर में इकट्ठा हुए थे।
पुलिस सुनसान जगह ले जाकर मार रही- आरजेडी विधायक
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "पुलिस ले जाती है सुनसान जगह पर मार देती है और एनकाउंटर दिखाया जाता है। कहते हैं इधर से और उधर से, दोनों तरफ से गोली चली। गांव-घर में सारे लोग जानते हैं कि इंसान की इज्जत अब बचने वाली नहीं है।"
भाई वीरेंद्र बोले- कुख्यात अपराधियों को तुरंत जमानत मिल रही
उन्होंने आगे कहा कि जो असली अपराधी है उन्हें जल्दी जमानत मिल जाती है। जबकि आम इंसान अगर ऐसे ही किसी केस में जेल चले गए, तो वे कई सालों तक अंदर ही रहते हैं। सरकार को इस पहलू पर गौर करना चाहिए। आरजेडी विधायक ने सवाल उठाया कि कुख्यात अपराधी जेल जाते ही जल्दी बाहर कैसे आ जाते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों पर अदालतों से भी संज्ञान लेने की मांग की।
भाई वीरेंद्र ने कहा कि अपराधियों को बख्शना नहीं चाहिए। अपराधी की जाति नहीं होती। लोगों के मन में न्याय पर सवाल उठ रहे हैं। असली अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो जनता को भी खुशी मिलेगी। जब आम लोगों या निर्दोष पर कार्रवाई होती है, तो लोगों के मन में आता है कि उसके पास पैसे नहीं है इसलिए ऐक्शन हो रहा है और उसे बेल नहीं मिल पा रही है।
खास जाति के लोगों को नौकरियां मिल रही- आरजेडी विधायक
भाई वीरेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में सरकारी भर्तियों में खास जाति के लोगों को तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि हर विभाग में हुई नई बहालियों में किस जाति के लोगों को ज्यादा मौका मिला, इसकी जांच करानी चाहिए। आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि जिन जातियों का सरकार में दबदबा है, उस जाति और समीकरण को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।