राजद में 18 विधायकों पर बे-टिकट होने का खतरा, उम्मीदवार फाइनल करने से पहले वन-टू-वन कर रहे तेजस्वी

छपरा की तीन सीटें सोनपुर से डॉ. रामानुज प्रसाद, परसा के विधायक छोटे लाल राय और मढ़ौरा के मौजूदा विधायक जितेन्द्र कुमार राय पर भी बे-टिकट होने का खतरा है। हालांकि अगर उम्मीदवार बदले गए तो तीनों के स्थान पर नए उम्मीदवार आएंगे

राजद के डेढ़ दर्जन से अधिक सीटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में पार्टी इस रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। वहीं कुछ मौजूदा विधायकों का क्षेत्र बदला जा सकता है तो कई की सीटें सहयोगी दलों के हिस्से में जा सकती हैं। कयासों की मानें तो हारे हुए उम्मीदवारों में से भी दर्जनभर से अधिक दावेदारों के बदले जाने की चर्चा है।

पिछले साल एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान पार्टी के पांच विधायक पाला बदलकर सरकार के साथ हो लिए थे। इनमें शिवहर के विधायक चेतन आनंद, भभुआ के विधायक भरत बिंद, सूर्यगढ़ा विधायक प्रह्लाद यादव, मोहनियां विधायक संगीता कुमारी और मोकामा विधायक नीलम देवी थीं। नवादा की विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर भी बगाावती तेवर अपनाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है।

ऐसे में इन सातों सीटों पर पार्टी की ओर से नए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इन सात में एक-दो सीट सहयोगी दलों के हिस्से में जाने की संभावना है। हसनपुर के विधायक और लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी से छह साल के निष्कासित कर दिया गया है। यहां भी दल किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी।