परिवार की महिलाओं तक सीमित रही RJD, बिहार की माताओं के लिए कुछ नहीं किया: संजय झा

संक्षेप: जदयू नेता संजय कुमार झा ने कहा है कि नीतीश सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं से राजद चिढ़ गया है।

Sat, 1 Nov 2025 05:26 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बिहार की सियासत में महिलाओं का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने शनिवार को राजद पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि राजद का महिला विरोधी चेहरा फिर सामने आ गया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि राजद सुप्रीमो ने अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के अलावा बिहार की आम माताओं-बहनों के लिए कभी कोई ठोस काम नहीं किया।

संजय झा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले करीब दो दशकों में महिलाओं को पढ़ाई, रोजगार, नेतृत्व और सम्मान दिलाने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिये। शराबबंदी से लेकर पंचायतों में 50% आरक्षण, साइकिल-पोशाक योजना से लेकर उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, इन कदमों ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की।

उन्होंने कहा कि इसी कड़ी को और मजबूत करने के लिए इस साल शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को नई दिशा दी है। इस योजना के तहत प्रदेश की 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है।

राजद बौखला गई है: संजय झा

संजय झा ने राजद पर तंज कसा कि महिला उत्थान की यह पहल देखकर राजद बौखला गया है। उनके अनुसार, यही कारण है कि राजद ने चुनाव आयोग में शिकायत कर इस राशि के वितरण पर रोक लगाने की मांग की है।

जदयू नेता ने इसे महिला हितों पर प्रहार करार देते हुए कहा कि जब-जब बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, राजद ने किसी न किसी बहाने उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने तंज भरे लहजे में लिखा कि राजद को महिलाएं केवल अपने परिवार तक ही दिखती हैं। संजय झा ने यह भी जोड़ा कि बिहार में आज महिलाएं शिक्षा, कारोबार, सरकारी नौकरियों और पंचायत, नगर निकायों में नेतृत्व तक, हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। यह बदलाव नीतीश सरकार की निरंतर पहल और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है।

