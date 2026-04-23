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कनपट्टी पर कट्टा सटा रहे, बिहार में अपराधी बन गए हैं 'सम्राट'; तेजस्वी ने वीडियो दिखा सरकार को घेरा

Apr 23, 2026 06:23 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि बिहार के वैशाली जिले के महानार थाना क्षेत्र में हुई एक घटना है जहां लगभग 30 की संख्या में अपराधी गोलीबारी और बमबाजी करते हुए गांव में घुसकर लोगों के साथ मारपीट करते हुए स्वर्ण व्यवसायी के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं।’

कनपट्टी पर कट्टा सटा रहे, बिहार में अपराधी बन गए हैं 'सम्राट'; तेजस्वी ने वीडियो दिखा सरकार को घेरा

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद विधायक तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि यह वीडियो वैशाली जिले में गोलीबारी और बमबाजी का है। इस वीडियो में कुछ लोग एक घर के अंदर जाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि यह वीडियो एक स्वर्ण व्यवसायी के घर में हुई लूटपाट का है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार में अपराधी कहीं कनपट्टी पर कट्टा सटा रहे हैं तो कही गर्दन काट दे रहे हैं। यहां अपराधी 'सम्राट' बन गए हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्ता डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि बिहार के वैशाली जिले के महानार थाना क्षेत्र में हुई एक घटना है जहां लगभग 30 की संख्या में अपराधी गोलीबारी और बमबाजी करते हुए गांव में घुसकर लोगों के साथ मारपीट करते हुए स्वर्ण व्यवसायी के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। आभूषण और लाखों रूपये लूटकर चले जाते हैं।वारदात के दौरान पुलिस को सूचना दी जाती है लेकिन पुलिस घटना के एक घंटे बाद वहां पहुंचती है। तब तक अपराधी निकल चुके होते हैं। क्षेत्र के लोगों में दहशत है। हत्या, लूट और अपराध की ऐसी घटनाएं बिहार के हिस्से में हर रोज आ रही है।

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कभी दुकान में घुसकर कनपट्टी पर कट्टा सटा दिया जाता है, कभी सरेआम किसी की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। 21 वर्षों से अपराधियों को सत्ता का इतना संरक्षण मिला कि आज बिहार में अपराधी ‘सम्राट’ बन चुके हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि बिहारवासियों को बिहार में डर लगता है।'

आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने एक अन्य पोस्ट में दावा किया था कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। एक्स पर तेजस्वी ने लिखा था, 'राज्य में व्याप्त वित्तीय संकट से जूझ रही अनैतिक सरकार ने हालिया दिनों में दूसरी बार निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण संबंधित पत्र जारी किया है।

अपनी कुर्सी बचाने के लिए भ्रष्ट रिटायर्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड उच्च अधिकारियों और एजेंसियों से डरी भूंजा गैंग ने अचेत निष्क्रिय मुख्यमंत्री से मिलकर खटारा सरकार से चुनाव के आख़िरी 30 दिनों में 41,000 करोड़ रुपए बंटवा दिया। अब महीनों से बुजुर्गों को दी जाने वाली सामाजिक पेंशन, स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड के भुगतान, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए और कर्मचारियों को सैलरी व पेंशन देने के भी एनडीए सरकार के पास धनराशि नहीं बची क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली है।

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तंत्र-यंत्र और षड्यंत्र से बनी जुगाडू सरकार अब ब्याज पर उधार लेकर यानि कर्ज के सहारे चल रही है। यह भ्रष्ट सरकार 100 करोड़ से अधिक रुपए प्रतिदिन केवल ब्याज का भुगतान करने में खर्च कर रही हैं। हालात ये हैं कि NDA सरकार ने बिहार पर लगभग 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज का बोझ लाद दिया है। बिहार का खजाना इतना खाली हो चुका है कि समूचा प्रदेश पूरी तरह से ठप पड़ा है, विकास की कोई भी योजना नहीं चल रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ऐसी निकम्मी सरकार बिहार को चला रही है, जिसके पास न तो विजन है और न ही रोडमैप!

भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी NDA सरकार बिहार के खजाने से पैसे तो निकाल लेती है लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि 92 हजार 132 करोड़ रुपये कहां खर्च किये? कैग की रिपोर्ट बताती है कि डबल इंजन की सरकार 90 हजार करोड़ के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाई। मतलब खर्च तो हुए, लेकिन NDA नेताओं और अधिकारियों की जेब भरने में या NDA सिंडिकेट में बंदरबांट करने में किस मद में ये धनराशि लूटी गई सरकार को पता ही नहीं है। NDA सरकार में भ्रष्टाचार इतना विराट हो गया कि भ्रष्टचारी ही सम्राट हो गया।'

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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