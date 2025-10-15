तेजस्वी तीसरी बार राघोपुर से ठोकेंगे ताल, नॉमिनेशन के बाद रोज 15 चुनावी सभाएं; मुकेश सहनी होंगे साथ
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार को यानी आज राघोपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। वे लगातार तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके बाद वे अपनी पार्टी राजद और महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। ऐसी संभावना है कि वे गुरुवार से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू कर देंगे।पार्टी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव हर रोज कम से कम 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।
पार्टी की ओर से वे इकलौते ऐसा चेहरा हैं जो न केवल अपने दल बल्कि सहयोगी दलों के बीच भी सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। राजद के साथ ही घटक दलों के सभी उम्मीदवार हर हाल में तेजस्वी यादव को अपने विस क्षेत्र में चुनावी सभाएं कराना चाह रहे हैं। महागठबंधन के अगुआ होने के कारण तेजस्वी के चुनाव प्रचार की रणनीति ऐसी बनाई जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष अधिकतम विधानसभा में जाकर अपनी पार्टी और घटक दलों के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग सकें।
बिहार में अभी दोनों चरणों का नामांकन चल रहा है। पहले चरण के लिए चार नवम्बर तो दूसरे चरण के लिए नौ नवम्बर तक चुनाव प्रचार हो सकता है। ऐसे में संभव है कि नेता प्रतिपक्ष एक दिन में 15 से अधिक भी चुनावी सभाएं करें। नेता प्रतिपक्ष के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी चुनावी सभाओं में शामिल हो सकते हैं। पिछली बार (2020) के चुनाव में तेजस्वी ने सबसे अधिक चुनावी सभाएं की थी। अन्य दलों की तुलना में तेजस्वी ने सर्वाधिक 263 चुनावी जनसभाएं की थी जो रिकॉर्ड है।
तब उन्होंने एक दिन में 16 से 18 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब शाम के बाद हेलिकॉप्टर न उड़ पाने की स्थिति में तेजस्वी सड़क मार्ग से ही पटना वापस लौटे। इसके अलावा उन्होंने दो बार नौकरी संवाद किया। यह संवाद उन्होंने राजद कार्यालय से फेसबुक लाइव के जरिए किया।