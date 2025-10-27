टिकट कटा लेकिन राजद में टिक गईं सीमा कुशवाहा, खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगा

संक्षेप: सोशल मीडिया पर बहुचर्चित राजद नेता सीमा कुशवाहा टिकट कटने के बाद भी तेजस्वी यादव की पार्टी में टिकी रह गई हैं। सीमा कुशवाहा ने छपरा में राजद कैंडिडेट खेसारी लाल यादव की रैली में जाकर उनके लिए वोट मांगा।

लालू यादव और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रही चर्चित महिला नेता सीमा कुशवाहा को मौका नहीं मिला लेकिन लेकिन राजद के साथ टिकी हुई हैं। सासाराम सीट से टिकट मांग रहीं राजद नेत्री सीमा कुशवाहा तो पार्टी के प्रचार में भी जुटी हैं। छपरा में पहली बार चुनाव लड़ रहे भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगने उनकी सभा में सीमा कुशवाहा पहुंचीं। रोहतास जिला परिषद सदस्य रहीं सीमा कुशवाहा सोशल मीडिया पर अपनी रील्स की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं।

छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे राजद कैंडिडेट खेसारी लाल यादव की एक सभा में सीमा कुशवाहा उनके लिए वोट मांगने गई थीं। खेसारी लाल ने सीमा कुशवाहा का स्वागत करते हुए उनके लिए कहा- “हम सबके समाज की गरिमा हैं। हम सबकी सम्मान हैं। हमारे घर की इज्जत हैं ये।” सासाराम सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा लड़ रही हैं। राजद ने यहां से सतेंद्र शाह को टिकट दिया है।