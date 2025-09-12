RJD leader Rajkumar Rai killed by contract killers police take 4 people in custody राजद नेता राजकुमार राय को सुपारी किलर ने मारा, पुलिस ने 4 को उठाया; एक करीबी की तलाश, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsRJD leader Rajkumar Rai killed by contract killers police take 4 people in custody

राजद नेता राजकुमार राय को सुपारी किलर ने मारा, पुलिस ने 4 को उठाया; एक करीबी की तलाश

पटना में राजद नेता राजकुमार राय की गोलियों से भूनकर हत्या सुपारी किलर्स ने की थी। पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एसटीएफ को राजकुमार के एक करीबी की तलाश है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाFri, 12 Sep 2025 07:25 AM
बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय उर्फ आला यादव की हत्या सुपारी किलर ने की। चित्रगुप्त नगर के मुन्ना चक में बुधवार रात राजकुमार राय को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस केस में पुलिस और एसटीएफ की टीम वैशाली, योगीपुर, दानापुर समेत कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। एसटीएफ को राजकुमार के एक करीबी की तलाश है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि हत्याकांड को मास्टरमाइंड की मदद से शूटरों ने अंजाम दिया।

सूत्रों के मुताबिक शूटरों की तस्वीर पुलिस को मिल गई है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने गुरुवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद और राजनीतिक कारणों से हत्या की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इन दोनों बिंदुओं के अलावा अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के समीप बुधवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने राजद नेता राजकुमार यादव की हत्या कर दी थी।

इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सजलपति देवी की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। इनमें से रवि कुमार, मुन्ना कुमार, दीपक कुमार (तीनों भाई) और अशोक साह सभी मुन्ना चक के निवासी हैं। जबकि जयकांत राय और सुलेंद्र राय राघोपुर, वैशाली के रहने वाले हैं।

राजकुमार का राघोपुर से पीछा कर रहे थे शूटर

छानबीन में पुलिस को पता चला है कि हत्या की साजिश किसी ओर ने रची और शूटर की मदद से हत्या करवाई गई। हत्या से पहले 15 दिनों तक रेकी भी गई थी। वारदात वाले दिन शूटर राघोपुर से ही उनका पीछा कर रहे थे। एक ने टोपी पहन रखी थी जबकि पहचान छुपाने के लिए दूसरे शूटर ने रुमाल से चेहरे को ढक लिया था। फिलहाल पुलिस राजकुमार के चालक सहित अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

चित्रगुप्त नगर थाना से कुछ ही दूरी पर हुई राजद नेता राजकुमार की हत्या की घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। गुरुवार को घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी रही। बावजूद इसके घटना से लोगों में भय और आक्रोश दिख रहा था। हत्या के बाद राजद नेता का पूरा परिवार पुश्तैनी गांव राघोपुर चला गया है। मोहल्ले वालों ने मांग की है कि पुलिस अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करे।

राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे राजकुमार

मूल रूप से वैशाली के राघोपुर स्थित मीरपुर निवासी राजकुमार राय ने दो शादियां कर रखी थी। वे इस बार राघोपुर से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। चुनाव को लेकर वे क्षेत्र में काफी सक्रिय थे और लगातार लोगों से मिल रहे थे। लिहाजा पुलिस इस कोण से भी मामले की जांच कर रही है क्या उनकी हत्या राजनीतिक कारण से तो नहीं की गई है।

जमीन विवाद में दी गई थी धमकी

वैशाली में चार कट्ठा की विवादित जमीन को लेकर राजकुमार राय का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसको लेकर बीते दिनों उनके बीच झगड़ा हुआ था और कुछ लोगों ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस छानबीन में प्रॉपर्टी को लेकर राजकुमार के एक करीबी के साथ भी विवाद की बातें सामने आईं हैं।