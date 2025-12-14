Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
बिहार के नितिन नवीन को बीजेपी ने बनाया अध्यक्ष-इन-मेकिंग तो तारीफ में राजद नेता भी कूद पड़े
बिहार के नितिन नवीन को बीजेपी ने बनाया अध्यक्ष-इन-मेकिंग तो तारीफ में राजद नेता भी कूद पड़े

संक्षेप:

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नितिन बहुत ही सरल और कर्मठ नेता हैं। बिहार से किसी युवा चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलना बड़ी बात है।

Dec 14, 2025 11:35 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार में एनडीए ही नहीं, बल्कि विरोधियों में भी खुशी है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नितिन नवीन की भर-भर के तारीफ की। उन्होंने भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष को सौम्य, सरल और कर्मठ नेता बताया। साथ ही कहा कि बिहार से एक नौजवान को भाजपा आलाकमान ने भविष्य के लिए तैयार किया है, यह अच्छी बात है। नितिन नवीन के जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा है, इसलिए उन्हें 'अध्यक्ष-इन-मेकिंग' कहा जा रहा है।

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक टीवी डिबेट में कहा कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना भाजपा का आंतरिक मामला है। हालांकि, वह बहुत ही ही सौम्य, सरल एवं कर्मठ नेता रहे हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बिहार की माटी का लाल अगर कोई राष्ट्रीय क्षितिज पर आता है तो बड़ी बात है। व्यक्तिगत रूप से नितिन नवीन का भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयन होना हमारे लिए खुशी की बात है, वह हमारे लिए भाई जैसे हैं।

आरजेडी नेता ने कहा कि भाजपा आलाकमान का यह फैसला चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही सोच समझकर लिया गया निर्णय है। बिहार से आने वाले एक युवा चेहरे को भविष्य के लिए लाया गया है।

बता दें कि लंबे समय से जेपी नड्डा के बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसकी अटकलें चल रही थीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रविवार शाम को नितिन नवीन के रूप में अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि खरमास के बाद नितिन को ही पार्टी की कमान मिल सकती है।

भाजपा में वैसे तो कार्यकारी अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोई औपचारिक परंपरा नहीं है। मगर अमित शाह के नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा को भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद वे औपचारिक रूप से पार्टी चीफ बने थे। उसी तरह नितिन नवीन को भी भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
