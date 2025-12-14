बिहार के नितिन नवीन को बीजेपी ने बनाया अध्यक्ष-इन-मेकिंग तो तारीफ में राजद नेता भी कूद पड़े

संक्षेप: आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नितिन बहुत ही सरल और कर्मठ नेता हैं। बिहार से किसी युवा चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलना बड़ी बात है।

नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार में एनडीए ही नहीं, बल्कि विरोधियों में भी खुशी है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नितिन नवीन की भर-भर के तारीफ की। उन्होंने भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष को सौम्य, सरल और कर्मठ नेता बताया। साथ ही कहा कि बिहार से एक नौजवान को भाजपा आलाकमान ने भविष्य के लिए तैयार किया है, यह अच्छी बात है। नितिन नवीन के जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा है, इसलिए उन्हें 'अध्यक्ष-इन-मेकिंग' कहा जा रहा है।

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक टीवी डिबेट में कहा कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना भाजपा का आंतरिक मामला है। हालांकि, वह बहुत ही ही सौम्य, सरल एवं कर्मठ नेता रहे हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बिहार की माटी का लाल अगर कोई राष्ट्रीय क्षितिज पर आता है तो बड़ी बात है। व्यक्तिगत रूप से नितिन नवीन का भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयन होना हमारे लिए खुशी की बात है, वह हमारे लिए भाई जैसे हैं।

आरजेडी नेता ने कहा कि भाजपा आलाकमान का यह फैसला चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही सोच समझकर लिया गया निर्णय है। बिहार से आने वाले एक युवा चेहरे को भविष्य के लिए लाया गया है।

बता दें कि लंबे समय से जेपी नड्डा के बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसकी अटकलें चल रही थीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रविवार शाम को नितिन नवीन के रूप में अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि खरमास के बाद नितिन को ही पार्टी की कमान मिल सकती है।