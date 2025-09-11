RJD leader murdered in Patna miscreants chased and shot preparing to contest election in Raghopur पटना में राजद नेता की हत्या, बदमाशों ने दौड़ाकर भून डाला; राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की थी तैयारी, Bihar Hindi News - Hindustan
राघोपुर के रामपुर श्यामचंद के रहने वाले राज कुमार यादव ऊर्फ आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिलाध्यक्ष थे। पूर्व में वे राघोपुर विधासभा क्षेत्र से से चुनाव भी लड़ चुके थे।

Sudhir Kumar Thu, 11 Sep 2025 05:39 AM
बिहार में बेखौफ बदमशों का तांडव जारी है। बीती रात राजधानी पटना में बंदूक ऐसी गरजी कि राजद नेता और और जमीन कारोबारी राजकुमार राय छलनी कर दिए गये। घटना राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास की है। राजकुमार मूल रूप से वैशाली जिले के राघोपुर के रहने वाले थे। राजकुमार तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे।

नेता पर घात लगाए दो अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ छह गोलियां दागीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। हत्या का कारण जमीन विवाद या राजनीतिक रंजिश बताई जा रही है।

राघोपुर के रामपुर श्यामचंद के रहने वाले राज कुमार यादव ऊर्फ आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिलाध्यक्ष थे। पूर्व में वे राघोपुर विधासभा क्षेत्र से से चुनाव भी लड़ चुके थे। लोगों ने बताया कि इस बार भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में थे। घायल राजकुमार को आनन फानन में समर्थक अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

बताया जाता है कि राजकुमार राय जमीन कारोबार से भी जुड़े थे। हत्या घर से 70 मीटर की दूरी पर हुई है। अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। घटना के बाद बदमाश कंकड़बाग मेन रोड की ओर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक, प्रथमदृष्टया हत्या के पीछे जमीन विवाद और पैसों के लेन-देन की बात सामने आ रही है। मृतक के परिवार में पत्नी और दो पुत्रियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है।

पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। पूर्वी सिटी एसपी परिचय कुमार ने कहा कि इनके चालक से पूछताछ की जा रही है। आसपास के कई लोगों से पूछताछ की गयी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मोबाइल टावर लोकेशन भी लिया जा रहा है। घटना का कारण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। मौके पर दो अपराधी थे, लेकिन और भी लाइनर के रूप में काम कर रहे थे।