भाई, साले और दामाद ने कराई थी राजद नेता की हत्या; एक कट्ठा जमीन के लिए खून, पांच गिरफ्तार

पटना में राजद नेता राजकुमार हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एक कट्ठा जमीन के लिए राजकुमार के ही भाई, साले और दामाद ने उसकी हत्या कराई थी। जिसके लिए शूटरों को एक लाख की सुपारी दी गई थी।

राजद नेता राजकुमार राय ऊर्फ आला राय हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुन्नाचक में महज एक कट्ठा जमीन को लेकर हुए विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। और हत्यारे भी राजद नेता के भाई, साला और दामाद निकला। जिन्होने मिलकर शूटरों से राजकुमार का मर्डर कराया था। इस काम के लिए शूटरों को एक लाख की सुपारी दी गई थी। इस घटना का खुलासा पटना एसएसपी ने किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले मंगलवार को पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के सिपारा इलाके में मौजूदगी की सूचना के बाद मंगलवार देर शाम को छापेमारी की, और तीनों को धर दबोचा। राजकुमार राय की हत्या बीते दस सितंबर को चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चक गली नंबर 17 में हुई थी। घटना स्थल से छह खोखा मिले थे। राज कुमार यादव वर्तमान में चित्र गुप्त नगर रोड नम्बर-17 में रहते थे। मूल रूप राघोपुर के रामपुर श्यामचंद का रहने वाला था। घटना के दौरान बदमाशों ने एक के बाद एक कर पांच गोली मारी थी।