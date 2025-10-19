कुर्ता फाड़ जमीन पर लेटे नेताजी, राबड़ी के घर के बाहर टिकट के लिए ड्रामा; लालू से मिलने पर अड़े
संक्षेप: टिकट नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मदन साह ने पटना स्थित राबड़ी आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उनका कुर्ता फटा था और वो वहीं जमीन पर लेट गए।
बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस चुनाव में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो टिकट नहीं मिलने पर या टिकट काटे जाने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रविवार को पटना में एक ऐसे ही नाराज नेताजी प्रदर्शन करते नजर आए। टिकट नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मदन साह ने पटना स्थित राबड़ी आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उनका कुर्ता फटा था और वो वहीं जमीन पर लेट गए।
कुर्ता फाड़ कर राबड़ी आवास के बाहर जमीन पर लेटे मदन साह मधुबन विधानसभा सीट से राजद के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन इस सीट से जब उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब वो अचानक राबड़ी आवास के बाहर पहुंच गए। यहां वो रोते-बिलखते नजर आ रहे थे। वो रो-रोकर टिकट नहीं मिलने का दर्द बयां कर रहे थे। मदन साह ने यह भी आरोप लगाया कि राजद ने उनसे टिकट के बदले पैसे मांगे थे लेकिन जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तब पार्टी ने उनका टिकट काटकर संतोष कुशवाहा को दे दिया और उनसे पैसे ले लिए।
राबड़ी आवास के बाहर फूट-फूट कर रो रहे मदन साह का आरोप था कि टिकट के बदले उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपये मांगे गए। मदन साह ने कहा कि भरोसा अब टूट गया है। मदन साह ने कहा कि लालू जी गरीब के मसीहा और भगवान हैं, मेरे भी गार्जियन हैं। जिस तरह लालू यादव ने पार्टी नहीं बदली उसी तरह हम भी पार्टी नहीं बदले। साल 2020 में लालू प्रसाद यादव ने हमको टिकट दिया था। हम जाकर चुनाव लड़े। वहां राजद का तीस हजार वोट है हमको 70 हजार वोट मिला। 2 हजार वोट से हम हार गए।
मदन साह ने आगे कहा कि हम पैसा नहीं दिए तो हमारा टिकट कट गया। मदन साह ने संतोष कुशवाहा के बारे में कहा कि संतोष कुशवाहा कोई काम नहीं करते हैं। जब उनको साल 2020 में टिकट नहीं मिला तो उन्होंने हमको हराने का काम किया। लालू प्रसाद यादव के लालटेन में बम रख कर उड़ाया है उन्होंने।
लालू यादव से मिलने पर अड़े
मदन साह लालू प्रसाद यादव से मिलने की मांग पर अड़े थे। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम गरीब के पार्टी है। लालू जी जब तक रहे तब तक यह गरीब की पार्टी थी। अब नहीं है। हम यहां 2 बजे तक बैठे रह गए लेकिन हमको टिकट नहीं मिला है। चुरा कर टिकट दिया गया। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको टिकट देना चाहिए। संजय यादव और तेजस्वी यादव टिकट देता है। हम मर जाएँगे लेकिन यह यहां से नहीं जाएंगे। हमको उनसे मिलवा दीजिए। अगर वो मना कर देंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। हमको सिर्फ लालू यादव से मिलना है।