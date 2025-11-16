टिकट कटने पर फाड़ दिए थे कपड़े, कहा था 25 सीटों पर सिमट जाएगी RJD; हुआ भी वैसा ही

Hindustan Hindi News
संक्षेप: मदन शाह ने कहा कि लालू से मिलने गए तो कोई नहीं मिला। दर्द इतना बढ़ गया कि कपड़ा फाड़ दिए। मेरे मुंह से निकल गया कि आपकी पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी और पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट गई। अभी भी हमें दुख है कि पार्टी के लिए कि 25 सीटों पर ही सिमट गई। 

Sun, 16 Nov 2025 07:55 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है। आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें ही मिलीं, जिसके बाद लालू परिवार में भी हाहाकार मच गया। अब पार्टी नेता मदन शाह ने भी हमला बोला है और सवाल खड़े किए हैं। मदन वही हैं, जिन्होंने टिकट न मिलने के बाद सड़क पर कपड़े फाड़ दिए थे। उन्होंने उस समय श्राप देते हुए कहा था कि पार्टी को 25 सीटें मिलेंगी और अब हुआ भी वैसा ही। मदन शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उस पुराने पल को याद किया।

मदन शाह ने कहा, ''आदमी को दर्द होता है। इतनी मेहनत की थी हमने। 1990 से पार्टी से जुड़े थे। जब लालू यादव की रैली होती थी, गरीब थे, बस पर लटक जाते थे। लालू का सिद्धांत अच्छा लगा। गरीबों के मसीहा हैं वो। उन्हीं की वजह से पार्टी चल रही। 2020 में लालू टिकट दिए, महज दो हजार वोट से हार गए। उसके बाद भी पांच साल तक काम करते रहे। गरीब का दर्द, सुख दुख सुनते रहे। इतना दर्द है हमारे क्षेत्र में। 2025 के चुनाव में भी लालू यादव ने कहा था कि मदन तुम लड़ोगे, टिकट देंगे। जाओ, जाकर तैयारी करो और हमको तेजस्वी से भी आश्वासन मिला था।''

उन्होंने आगे कहा, ''जब टिकट मिलना था तो दो बजे तक कहा गया कि आपको ही टिकट मिलेगा। तीन बजे किसी अंजान आदमी को टिकट दे दिया गया, जोकि पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। सरकारी डॉक्टर था, इस्तीफा भी नहीं दिया था। फिर अपनी पत्नी के नाम टिकट लिया संध्या रानी के नाम पर। दर्द में हम पागल हो गए थे। लालू से मिलने गए तो कोई नहीं मिला। दर्द इतना बढ़ गया कि कपड़ा फाड़ दिए। मेरे मुंह से निकल गया कि आपकी पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी और पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट गई। अभी भी हमें दुख है कि पार्टी के लिए कि 25 सीटों पर ही सिमट गई। पार्टी हारी है तो हमें दर्द है, लेकिन भगवान जो करता है वो अच्छा करता है।

संजय यादव पर भी भड़के मदन शाह

तेजस्वी यादव के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय यादव पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग सुधर जाएं और जिसे चाणक्य कहा जाता है, वह पार्टी को बर्बाद करने के लिए लगा है। जब तक चाणक्य को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, जयचंद है, दलाली के लिए रहता है, जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा, तब तक पार्टी में सुधार नहीं होगा। लालू जी की जब चलती थी तब पार्टी चरम सीमा पर आगे बढ़ी।'' उन्होंने आगे कहा कि पैसा मीडिया के जरिए मांगा गया, सीधे नहीं कहा गया। मैं किसे देता? सड़क पर थोड़ी फेंक देता। पार्टी में काम कर रहे हैं हम कहां से पैसा देंगे। अगर पैसा दे देंगे तो क्षेत्र में कैसे खर्च करेंगे। तेजस्वी से बात हुई तो वह बोलते थे कि सर्वे हो रहा, उसमें 68% हमारा नाम आया। बहुत दुख है, विधानसभा घेराव में गए थे तब मेरा सिर फट गया था। हाथ टूट गया था। पार्टी के लिए इतना किए, लेकिन पार्टी ने हमें रुला दिया, दिल से रोए हैं। पार्टी अभी भी अपने आप को सुधार ले और कार्यकर्ता को टिकट दे व सम्मान दे।

