वैशाली में RJD नेता की निर्मम हत्या; हमलावरों ने आंखों में मारी गोली, आक्रोशित भीड़ का हंगामा

जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से पांच खोखे बरामद हुए हैं। अपराधियों की तलाश में चार टीमों के गठन किया है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शिवशंकर की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

बिहार के वैशाली जिले में सोमवार की रात शिवशंकर सिंह नाम के शख्स की घर से महज कुछ दूरी पर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चार गोलियों मारीं। जिसमें दो आंखों और दो पीठ में मारी। जानकार के मुताबिक मृतक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बिदुपुर के प्रखंड महासचिव थे। साथ ही जमीन का कारोबार भी करते थे। हाल ही नया घर भी बनाया था। स्थानीय लोगों की मानें तो शिवशंकर अपने पुराने घर भैरोपुर से नए घर पकौली सोने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाई बदमाशों ने पीछा कर उनकी निर्मम हत्या कर दी।

हत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पहुंची ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से पांच खोखे बरामद हुए हैं। अपराधियों की तलाश में चार टीमों के गठन किया है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।