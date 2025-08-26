RJD leader brutally murdered in Vaishali attackers shot him in the eyes angry crowd created uproar वैशाली में RJD नेता की निर्मम हत्या; हमलावरों ने आंखों में मारी गोली, आक्रोशित भीड़ का हंगामा, Bihar Hindi News - Hindustan
वैशाली में RJD नेता की निर्मम हत्या; हमलावरों ने आंखों में मारी गोली, आक्रोशित भीड़ का हंगामा

जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से पांच खोखे बरामद हुए हैं। अपराधियों की तलाश में चार टीमों के गठन किया है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शिवशंकर की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशालीTue, 26 Aug 2025 03:11 PM
बिहार के वैशाली जिले में सोमवार की रात शिवशंकर सिंह नाम के शख्स की घर से महज कुछ दूरी पर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चार गोलियों मारीं। जिसमें दो आंखों और दो पीठ में मारी। जानकार के मुताबिक मृतक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बिदुपुर के प्रखंड महासचिव थे। साथ ही जमीन का कारोबार भी करते थे। हाल ही नया घर भी बनाया था। स्थानीय लोगों की मानें तो शिवशंकर अपने पुराने घर भैरोपुर से नए घर पकौली सोने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाई बदमाशों ने पीछा कर उनकी निर्मम हत्या कर दी।

हत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पहुंची ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से पांच खोखे बरामद हुए हैं। अपराधियों की तलाश में चार टीमों के गठन किया है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझा-बुझाकर शांत किया। मृतक के एक बेटा और तीन बेटियां हैं। बिजली विभाग से रिटायर होने के बाद प्रॉपर्टी डिलिंग का काम देख रहे थे। राजनीति में भी ठीक-ठाक पैठ थी। जिसके चलते जिसके चलते राजद के प्रखंड महासचिव थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।