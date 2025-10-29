Hindustan Hindi News
rjd leader abdul bari siddiqui reacts on tejashwi yadav jan nayak
तेजस्वी को जननायक बताने पर RJD में घमासान, अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले- अभी टाइम लगेगा

तेजस्वी को जननायक बताने पर RJD में घमासान, अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले- अभी टाइम लगेगा

संक्षेप: आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अभी उन्हें (तेजस्वी यादव) जननायक बनने में समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लाालू प्रसाद यादव की विरासत हैं, उनकी राजनीति पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं।

Wed, 29 Oct 2025 07:07 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में नेताा प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल में घमासान छिड़ गया है। अब राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि तेजस्वी यादव को अभी जननायक बनने में समय लगेगा। दरअसल महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव को लेकर बनाए गए कुछ होर्डिंगं में उन्हें जननायक के तौर पर पेश किया गया है।

इसपर आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अभी उन्हें (तेजस्वी यादव) जननायक बनने में समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लाालू प्रसाद यादव की विरासत हैं, उनकी राजनीति पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जब लालू यादव और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्गों पर चलेंगे तब उन्हें सभी जननायक कहेंगे।

तेज प्रताप यादव ने भी दी प्रतिक्रिया

तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर और महात्मा गांधी। ये सभी लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है। जो लोग उनको जननायक बता रहे हैं तो उनको जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी तो जननायक थे ही लेकिन लालू जी का तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर छत्र छाया है। मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है। मेरे ऊपर गरीब जनता का और युवाओं की छत्र छाया है। हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम करके दिखाएंगे।

