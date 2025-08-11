टूटेगा मुकेश सहनी का सपना? डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पर बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी- ऐसी कोई बात नहीं हुई

अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुकेश सहनी की तरफ से डिप्टी सीएम पद को लेकर दावेदारी किए जाने को लेकर सवाल किया तो राजद नेता ने कहा, ‘कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं, इसकी हमको जानकारी नहीं है।

बिहार में चुनावी हलचल तेज है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन काफी सक्रिय है और महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी पिछले कुछ दिनों से लगातार यह भी कहते आ रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वो उपमुख्यमंत्री। हालांकि, राष्ट्रीय जनता दल के एक दिग्गज नेता के हालिया बयान से ऐसा लगता है कहीं मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम की दावेदारी का सपना टूट ना जाए। दरअसल जब राजद नेता से वीआईपी चीफ की इस दावेदारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंंने कह दिया कि गठबंधन में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है।

राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी रविवार को मोतिहारी जिले में मौजूद थे। यहां हरसिद्धी प्रखण्ड क्षेत्र के प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय गायघाट के प्रांगण में मुसहर विकास मंच की ओर से राष्ट्रीय जनता दल मुसहर महाकुंभ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहां पूर्व मंत्री सह विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा हैं।

जब कुछ पत्रकारों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुकेश सहनी की तरफ से डिप्टी सीएम पद को लेकर दावेदारी किए जाने को लेकर सवाल किया तो राजद नेता ने कहा, ‘कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। मगर जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है तो उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है।’