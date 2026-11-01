BJP जॉइन करने पर बिफरी RJD, दोनों MLC की सदस्यता रद्द करने की मांग; JDU के उपसभापति करेंगे फैसला

आपको बता दें कि सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय एमएलसी बने राहुल राज ने शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय से निकलने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में मीडिया से बात की थी।

बिहार में हाल ही संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय निर्वाचिक हुए एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज विवादों में घिर गए हैं। दोनों ने ही कल भारतीय जनता पार्टी (BJP) दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता जा सकती है तो दोनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की बात से इनकार कर दिया। दोनों ही नवनिर्वाचित एमएलसी भले ही इससे इनकार कर रहे हों, लेकिन बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने विधानपरिषद के उपसभापति से इसकी शिकायत की है।

राजद के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने राजद मुख्यालय में रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दोनों के भाजपा के शामिल होने के वीडियो जारी किए। साथ ही आरोप लगाए कि दोनों एमएलसी ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि राजद की मांग नहीं मानी गई तो हम न्यायालय और जनता की अदालत में जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर जनादेश की चोरी करने और जदयू को इसे कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

जनसुराज ने भी कही है कोर्ट जाने की बात दोनों ही नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने उनका एमएलसी पद जाने का भी दावा किया है। कुमार सौरभ ने कहा कि चुनाव चाहे जिस प्रकार से हो, चुनाव परिणाम जो भी हो, उन परिणाम को धन बल, सत्ता बल, प्रभाव से भाजपा अपने पक्ष में कर लेगी!

उन्होंने आगे कहा, ''चुनाव परिणाम के 72 घंटे भी नहीं बीते कि शिक्षक-स्नातक मतदाताओं के जनादेश की चोरी, जनादेश पर संविधान को धप्पा बताते हुए भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। सारण क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज और तिरहुत से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी जीतें, इन्हें भाजपा ने अपनी सदस्यता दिलाई।''

संविधान का दिया हवाला उन्होंने आगे समझाया कि संविधान के शिड्यूल 10, आर्टिकल 102-2, 192-2 के तहत विधान परिषद में नियमों को बताया गया है। इसके तहत 20 से ज्यादा केसों पर निर्णय हो चुके हैं। चुनाव के बाद किसी भी समय कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी।

जन सुराज के लीगल सेल नेता कुमार अमित ने कहा कि अनुच्छेद 191 के तहत निर्दलीय निर्वाचित प्रत्याशी इस तरह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। इस मामले में जन सुराज विधान परिषद के उसभापति को याचिका सौंपकर पूरे प्रकरण की जांच कराने और संबंधित प्रत्याशियों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि यदि नियमों के अनुरूप निर्णय नहीं लिया जाता है, तो जन सुराज हाईकोर्ट का रुख करेगा।

जेडीयू के उपसभापति करेंगे सुनवाई? इस चुनाव में चार सीटों पर लड़ रही जेडीयू के लिए यह तगड़ा झटका था, क्योंकि पटना छोड़कर किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली। बंशीधर ब्रजवासी ने एमएलसी चुनाव में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के अभिषेक झा को मात दी है। चुनाव के नतीजे पक्ष में नहीं आने पर जेडीयू कैंडिडेट ने निराशा व्यक्त की थी। खुद को अभिमन्यु बताते हुए उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा था कि इस चुनाव में भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया। अब यह मामले जेडीयू से आने वाले एमएलसी रामवचन राय के पास पहुंचने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मामले में क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए जेडीयू भी विधानसभा के सभापति से मांग की है। यह पद फिलहाल भाजपा के पास है।