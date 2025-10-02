rjd ke ravan bjp leader neeraj kumar post on dussehra राजद के 'रावण', दशहरा पर तेजस्वी को लंकापति की तरह दिखा बोले बीजेपी नेता - बाण लग चुका है, Bihar Hindi News - Hindustan
राजद के 'रावण', दशहरा पर तेजस्वी को लंकापति की तरह दिखा बोले बीजेपी नेता - बाण लग चुका है

रावण की तरह तेजस्वी को दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट करने के बाद नीरज कुमार ने लिखा है, ‘दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि अधर्म का अंत हमेशा धर्म की विजय से होता है। यह चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है....रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है।’

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 2 Oct 2025 12:15 PM
बिहार समेत पूरे देश में दशहरा की धूम है। आज दशहरा के मौके पर पटना समेत देश के कई हिस्सों में रावण दहन किया जाएगा। रावण वध के इस कार्यक्रम को लेकर भी लोगों में उत्साह है। लेकिन विजयादशमी के मौके पर भी सियासत चालू है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण की तरह दिखाया गया है।

'रावण की तरह तेजस्वी को दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट करने के बाद नीरज कुमार ने लिखा है, दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि अधर्म का अंत हमेशा धर्म की विजय से होता है। यह चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है....रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। राजद के 'रावण' को भाजपा का बाण लग चुका है। अब लंका में दीप जलाने का समय है। बिहार को आसुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित राज्य बनाने का समय है। सभी बिहार वासियों ने इसमें आहुति देने का मन बनाया है। जय श्री राम, जय भाजपा!'

आपको बता दें कि इससे पहले भी नीरज कुमार ने 29 सितंबर को तेजस्वी यादव को रावण दिखाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, ‘रावण वध का समय आ रहा है। बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामना .…इस बार बिहार से रावण को उसके सेना सहित समाप्त कर देने का मन बिहार वासियों ने जो बनाया है उसके लिए पूरे बिहार को बधाई।...’