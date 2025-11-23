यादव पर नेगेटिव गाना वाले 32 गायकों को RJD से नोटिस; मोदी ने सुनाया था- सिक्सर के 6 गोली

Hindustan Hindi News
आरजेडी ने गाना गाने वाले 32 भोजपुरी गायकों को नोटिस जारी किया है। जिसमें पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पार्टी का आरोप है कि चुनाव के पहले राजद को बदनाम करने के लिए गाने लॉन्च किए गए थे। जिसमें यादवों को निगेटिव बताया।

Sun, 23 Nov 2025 05:10 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के दौरान लालू यादव की आरजेडी के साथ पार्टी के नेता को केंद्रित कर गाना गाने वाले 32 गायकों को राजद की ओर से नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर पार्टी इन गायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं करेगी। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि चुनाव के पहले राजद को बदनाम करने के लिए कई गीत बाजार में जान-बूझकर लांच किए गए।

जिनमें पार्टी या दल के नेताओं का नाम लेकर गाना बनाए गए। इसमें से अधिकतर ऐसे गायक हैं जिनका भाजपा से सीधा संबंध है। इससे न केवल राजद बल्कि नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की भी बदनामी हुई। इन गायकों ने सामाजिक न्याय को बदनाम करने की साजिश रची। यादवों को लेकर निगेटिव गाने गाए गए थे।

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कैमूर की रैली में राजद के प्रचार वाले गानों का जिक्र किया था। और कहा था कि इनके गाने सुने आपने, गाने की लाइन है… 'आएगी भइया की सरकार-बनेंगे रंगदार।' यानी ये इंतजार कर रहे हैं कब इनकी सरकार आए और रंगदारी, जंगलराज शुरू कर पाए। 'मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में।' ये सरकार में वापस आए तो रंगदारी वसूलेंगे। यहीं जंगलराज की आहट है। इनके प्लान से अलर्ट रहने की जरूरत है।

दरअसल चुनाव के दौरान भोजपुरी के कई गायकों ने ऐसे गाने बनाए जिनमें लालू और तेजस्वी और उनकी पार्टी का नाम बिना किसी अनुमति के इस्तेमाल किया गया। इन गानों में हिंसा से भरी लाइनों का भी इस्तेमाल हुआ था जैसे “6 ठो गोली मारब कपारे में”, सिक्सर की 6 गोली... जैसी लाइनें गानों में थी। जिसे अराजकता से जोड़कर देखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर भी इन गानों की काफी चर्चा हुई थी।