Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRJD is hell their MLA wants to switch side claims BJP Leader after JDU
जेडीयू के बाद बीजेपी नेता बोले- आरजेडी नर्क है, उनके विधायक इधर आना चाहते हैं

जेडीयू के बाद बीजेपी नेता बोले- आरजेडी नर्क है, उनके विधायक इधर आना चाहते हैं

संक्षेप:

बिहार में एनडीए की ओर से लगातार आरजेडी में टूट का दावा किया जा रहा है। जेडीयू के बाद अब बीजेपी के नेता ने आरजेडी को नर्क करार देते हुए दावा किया है कि लालू-तेजस्वी की पार्टी के कई विधायक उनकी तरफ आना चाहते हैं।

Dec 24, 2025 05:11 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बाद सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लालू एवं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में टूट का दावा कर दिया है। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि आरजेडी नर्क हो गई है, अब वहां कोई नहीं जाना चाहता है। अब उनके (आरजेडी) विधायक इधर आना चाहते हैं। इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने दावा किया था कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भाजपा नेता नीरज बबलू ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि आरजेडी के अधिकतर विधायक एनडीए में आना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि सत्ता के साथ रहने में ही उनकी भलाई है और अपने क्षेत्र में लोगों के काम करा पाएंगे। इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ रहना चाहते हैं।

वहीं, जेडीयू की ओर से भी लगातार आरजेडी में टूट होने का दावा किया जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दो दिन पहले कहा था कि आरजेडी के कई विधायक बेचैन हैं और लालू-तेजस्वी का साथ छोड़ना चाहते हैं। आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं।

ये भी पढ़ें:‘RJD के कई विधायक पार्टी छोड़ेंगे..’ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा दावा

दूसरी ओर, आरजेडी की ओर से इन दावों को खारिज किया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा विधायक नीरज बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई है, तो उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। वे आरजेडी और तेजस्वी यादव की चिंता छोड़ दें। उन्होंने यह भी दावा किया कि एनडीए में भाजपा और जदयू के अंदर ही कंपीटिशन है कि कौन किस पार्टी को तोड़ेगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Bihar Politics Bihar BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।