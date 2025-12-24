जेडीयू के बाद बीजेपी नेता बोले- आरजेडी नर्क है, उनके विधायक इधर आना चाहते हैं

संक्षेप: बिहार में एनडीए की ओर से लगातार आरजेडी में टूट का दावा किया जा रहा है। जेडीयू के बाद अब बीजेपी के नेता ने आरजेडी को नर्क करार देते हुए दावा किया है कि लालू-तेजस्वी की पार्टी के कई विधायक उनकी तरफ आना चाहते हैं।

बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बाद सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लालू एवं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में टूट का दावा कर दिया है। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि आरजेडी नर्क हो गई है, अब वहां कोई नहीं जाना चाहता है। अब उनके (आरजेडी) विधायक इधर आना चाहते हैं। इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने दावा किया था कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।

भाजपा नेता नीरज बबलू ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि आरजेडी के अधिकतर विधायक एनडीए में आना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि सत्ता के साथ रहने में ही उनकी भलाई है और अपने क्षेत्र में लोगों के काम करा पाएंगे। इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ रहना चाहते हैं।

वहीं, जेडीयू की ओर से भी लगातार आरजेडी में टूट होने का दावा किया जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दो दिन पहले कहा था कि आरजेडी के कई विधायक बेचैन हैं और लालू-तेजस्वी का साथ छोड़ना चाहते हैं। आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं।