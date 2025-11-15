गरीबों की पार्टी है RJD, आवाज करते रहेंगे बुलंद; बिहार में करारी हार के बाद बोली पार्टी

संक्षेप: राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी।

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी ने लिखा है कि उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी और गरीबों के बीच उनकी आवाज को बुलंद करती रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी।''

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाल कर दिया है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 202 सीटों के जादुई आंकड़े तक पहुंच गया , वहीं राहुल-तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई ताजा जानकारी के अनुसार, एनडीए ने 202 सीटें जीत ली हैं। ये जीती हुई सीटें 2010 के विधानसभा चुनावों में एनडीए की रिकॉर्ड जीत सिर्फ 4 कम है। वर्ष 2010 में एनडीए ने 206 सीटें अपने नाम की थीं। इस बार भाजपा (89), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) (85), लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) (19), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा(हम) (05) रिपीट 05 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को (04) सीटें मिली हैं।