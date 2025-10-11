Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRJD INC Left Magathbandhan seat sharing list announcement on Monday or Tuesday as Lalu Tejashwi going to Delhi on Sunday

महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान सोमवार तक टला? लालू और तेजस्वी कल दिल्ली जा रहे

बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान कम से कम सोमवार की शाम तक टल गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रविवार को दो दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। सोमवार को तीनों की कोर्ट में पेशी है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 11 Oct 2025 10:05 PM
share Share
Follow Us on
महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान सोमवार तक टला? लालू और तेजस्वी कल दिल्ली जा रहे

बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे की घोषणा कम से कम सोमवार की शाम तक टल गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली जा रहे हैं। सोमवार को तीनों को नौकरी के बदले जमीन केस में कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली में तेजस्वी राहुल गांधी से मिल सकते हैं। कांग्रेस के साथ समझौते में आ रही अड़चनों को तेजस्वी कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप से दूर करवा सकते हैं। कांग्रेस से अगर दिल्ली में बात फाइनल हो गई तो पटना में घोषणा सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी। तेजस्वी सोमवार को लौट पाएंगे। इसलिए सीट बंटवारे का ऐलान सोमवार की शाम या मंगलवार को हो सकती है।

महागठबंधन में पहले चरण की वैसी सीटें, जिन पर दो दलों का परस्पर दावा नहीं है और जिनके कैंडिडेट तय हैं, वहां अनौपचारिक रूप से उम्मीदवारों को सिंबल लेकर नामांकन की तैयारियों में जुटने कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि राजद ने लगभग चार दर्जन ऐसे उम्मीदवारों को पटना में जरूरी पेपर के साथ बुलाया है और सिंबल ले जाकर ऐलान का इंतजार करने कह दिया है। सीपीएम ने भी अपने दोनों मौजूदा विधायकों को नामांकन की हरी झंडी दे दी है। गठबंधन में मुकेश सहनी ने टूट के संकेत दिए हैं और अगर वो निकलते हैं तो बचे हुए दलों के लिए सीटों की व्यवस्था तेजस्वी और कांग्रेस आसानी से कर लेंगे।

महागठबंधन में सबकी सीट घटाने वाला फॉर्मूला; कांग्रेस, मुकेश बने रहे तो RJD 138, बाकी को कितनी?

सूत्रों के मुताबिक सीपीआई और सीपीएम को छोड़ सभी दलों को 2020 के मुकाबले कम सीटों पर लड़ना है। मुकेश सहनी और कांग्रेस के साथ तेजस्वी की बातचीत नहीं टूटती है तो राजद को 138 सीटें लड़ना है जो 2020 के मुकाबले 6 कम है। कांग्रेस को भी 70 के बदले 57 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर? VIP के नए पोस्टर से तेजस्वी कैंप में टूट के संकेत

स्ट्राइक रेट के आधार पर ज्यादा सीट मांग रही सीपीआई-एमएल को भी 2020 के मुकाबले एक कम 18 सीट मिल सकती है। मुकेश सहनी को 16 सीट दी जा सकती है। सीएम या डिप्टी सीएम फेस घोषित करने पर महागठबंधन में सहमति नहीं है क्योंकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन में सीटें बंटी नहीं, RJD ने 50 प्रत्याशियों को सिंबल बांटे
ये भी पढ़ें:महागठबंधन में CPM का सब्र टूटा, दो विधायकों को दे दी नॉमिनेशन की हरी झंडी
ये भी पढ़ें:तेजस्वी के भूमिहार दांव से NDA में खलबली; नीतीश ने अरुण को दोबारा JDU में बुलाया
ये भी पढ़ें:LIVE: मांझी-कुशवाहा से मिले नड्डा, सीटों पर चर्चा, तेजस्वी कल राहुल से मिलेंगे