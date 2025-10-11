महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान सोमवार तक टला? लालू और तेजस्वी कल दिल्ली जा रहे

बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान कम से कम सोमवार की शाम तक टल गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रविवार को दो दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। सोमवार को तीनों की कोर्ट में पेशी है।

बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे की घोषणा कम से कम सोमवार की शाम तक टल गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली जा रहे हैं। सोमवार को तीनों को नौकरी के बदले जमीन केस में कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली में तेजस्वी राहुल गांधी से मिल सकते हैं। कांग्रेस के साथ समझौते में आ रही अड़चनों को तेजस्वी कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप से दूर करवा सकते हैं। कांग्रेस से अगर दिल्ली में बात फाइनल हो गई तो पटना में घोषणा सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी। तेजस्वी सोमवार को लौट पाएंगे। इसलिए सीट बंटवारे का ऐलान सोमवार की शाम या मंगलवार को हो सकती है।