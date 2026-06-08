सुनील सिंह को टिकट से लालू के दल में हाहाकर; शिवचंद्र राम का RJD से इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए

एमएलसी चुनाव पर लालू यादव की पार्टी राजद में हाहाकार पैदा हो गया है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि दलित समाज को उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इससे पहले रोहिणी आचार्या ने सुनील सिंह को एमएलसी का टिकट देने पर आपत्ति जताई।

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद में हाहाकार मच गया है। पार्टी ने सुनील सिंह को दूसरी बार मौका दिया है जिनकी जीत लगभग पक्की है। इस फैसले के बाद आरजेडी एससी एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस दौरान वे कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगे। इससे पहले रोहिणी आचार्या ने सुनील सिंह को दूसरी बार एमएलसी बनने का मौका देने पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर पार्टी के इस फैसले पर सवाल उठाया।

उन्होंने रोते हुए पार्टी पर नाइंसाफी का आरोप लगाया। शिवचंद्र राम कई दिनों से राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर अपने नेता की सुरक्षा के नाम पर डटे हुए थे। लालू यादव के करीबी और रबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन कर दिया। शिवचंद्र राम ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के वफादार सिपाही के रूप में भूमिका निभाई। लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया।