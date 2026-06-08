सुनील सिंह को टिकट से लालू के दल में हाहाकर; शिवचंद्र राम का RJD से इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए
एमएलसी चुनाव पर लालू यादव की पार्टी राजद में हाहाकार पैदा हो गया है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि दलित समाज को उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इससे पहले रोहिणी आचार्या ने सुनील सिंह को एमएलसी का टिकट देने पर आपत्ति जताई।
Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद में हाहाकार मच गया है। पार्टी ने सुनील सिंह को दूसरी बार मौका दिया है जिनकी जीत लगभग पक्की है। इस फैसले के बाद आरजेडी एससी एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस दौरान वे कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगे। इससे पहले रोहिणी आचार्या ने सुनील सिंह को दूसरी बार एमएलसी बनने का मौका देने पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर पार्टी के इस फैसले पर सवाल उठाया।
उन्होंने रोते हुए पार्टी पर नाइंसाफी का आरोप लगाया। शिवचंद्र राम कई दिनों से राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर अपने नेता की सुरक्षा के नाम पर डटे हुए थे। लालू यादव के करीबी और रबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन कर दिया। शिवचंद्र राम ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के वफादार सिपाही के रूप में भूमिका निभाई। लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि उनके समर्थक और समाज के लोग कई दिनों में पटना में होटल में ठहरे हैं। ये सभी लोग आहत हुए हैं। वह पार्टी के दरबारी मजदूर हैं। चार रातों से सोए नहीं हैं। लेकिन, उनका ख्याल किसी को नहीं आया। आगे कहा कि वे साल 1990 से ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम करते चले आ रहे हैं। हमेशा लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव के आर्थिक न्याय की विचारधारा को धरातल पर पूरी मजबूती के साथ उतारने का काम किया। दलित समाज को पार्टी से जोड़ने में पसीना बहाया। आज उनके मान सम्मान को बरकरार रखने और उन्हें बुस्ट-अप करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। उनके इस्तीफे को राजद के लिए सांगठनिक झटका के तौर पर देखा जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें