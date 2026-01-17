Hindustan Hindi News
RJD holds meeting for second consecutive day focus on organizational expansion discussions on Tejashwi Bihar Yatra
RJD की दूसरे दिन भी हाईलेवल मीटिंग; संगठन विस्तार पर जोर, तेजस्वी की बिहार यात्रा पर भी मंथन

पटना में दूसरे दिन भी आरजेडी की अहम बैठक हुई। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में संगठन और सदन की रणनीति तय की गई। पार्टी ने प्रतिक्रिया की राजनीति छोड़कर संगठन विस्तार, बूथ स्तर की मजबूती और तेजस्वी की बिहार यात्रा को प्राथमिक एजेंडा बनाने का फैसला किया।

Jan 17, 2026 05:23 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना में लगातार दूसरे दिन भी आरजेडी की अहम बैठक हुई। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। विधायक, विस चुनाव के प्रत्याशी और पार्टी नेताओं के साथ बैठक में राजद ने संगठन और सदन, दोनों मोर्चों पर रणनीति तय की। बैठक के बाद प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा ककि राजद अब केवल प्रतिक्रिया की राजनीति नहीं करेगा, बल्कि संगठन विस्तार और जनसंपर्क को प्राथमिक एजेंडा बनाया गया है। पार्टी की मजबूती, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और तेजस्वी यादव की आगामी बिहार यात्रा को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। राजद नेतृत्व का मानना है कि जमीनी स्तर पर सक्रियता ही आने वाले समय में पार्टी को निर्णायक बढ़त दिला सकती है।

इससे पहले गुरूवार को विस चुनाव के बाद विदेश दौरे से लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद संसदीय दल की बैठक हुई। जिसमें पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। दो घंटे तक चली बैठक में संसद के बजट सत्र में बिहार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को मजबूती से उठाने, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि राजद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में इन मांगों को एकजुटता के साथ उठाए जाए।

ये भी पढ़ें:दिखावे नहीं, आत्ममंथन की जरूरत; RJD की समीक्षा बैठक पर रोहिणी का तेजस्वी पर तंज
ये भी पढ़ें:तेजस्वी गुम हैं, तेजप्रताप छाया हुआ है.., शिवानंद तिवारी ने RJD नेता को फिर घेरा

इससे पहले बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लंबी छुट्टी पर विदेश यात्रा पर गए तेजस्वी यादव पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला था। भाजपा नेताओं ने कहा कि तेजस्वी को बताना चाहिए कि वे किस उद्देश्य से विदेश गए हैं और यात्रा का खर्च कौन उठा रहा है। उनका कहना है कि जनता को जवाबदेही चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व राज्य के मुद्दों को मजबूती से उठाना है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि यह यात्रा निजी लाभ के लिए की गई है, न कि बिहार की जनता के हित में। वहीं राजद की ओर से विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया गया है। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर लड़ने वाली राजद को सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली।