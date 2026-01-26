राजद का सिर्फ चेहरा बदला है, चाल-चरित्र नहीं; तेजस्वी की ताजपोशी पर बोले दीपक प्रकाश

संक्षेप: तेजस्वी यादव के राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर मंत्री दीपक प्रकाश ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1990-2005 की तरह राजद का चाल-चरित्र वही है, सिर्फ चेहरा बदला है। एनडीए सरकार में बिहार में सुशासन और विकास मजबूत हुआ है।

तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। सत्ताधारी दल की ओर से विपक्ष पर हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से राजद की राजनीति और कार्यशैली में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस तरह वर्ष 1990 से 2005 तक राजद के शासनकाल में बिहार में “जंगलराज” रहा, उसी तरह आज भी पार्टी का चाल और चरित्र वही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजद सिर्फ चेहरे बदलकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सोच और नीति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दीपक प्रकाश ने कहा कि तेजस्वी यादव का नया पद केवल औपचारिक है और इससे पार्टी की कार्यसंस्कृति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा।

राजद का इतिहास अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जुड़ा रहा है, जिसे बिहार की जनता भली-भांति जानती है। मंत्री ने दावा किया कि वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और सुशासन स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है और जनता अब पीछे लौटने के मूड में नहीं है।