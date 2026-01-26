Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRJD has only changed its face not its character Deepak Prakash said on Tejashwi coronation
राजद का सिर्फ चेहरा बदला है, चाल-चरित्र नहीं; तेजस्वी की ताजपोशी पर बोले दीपक प्रकाश

राजद का सिर्फ चेहरा बदला है, चाल-चरित्र नहीं; तेजस्वी की ताजपोशी पर बोले दीपक प्रकाश

संक्षेप:

तेजस्वी यादव के राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर मंत्री दीपक प्रकाश ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1990-2005 की तरह राजद का चाल-चरित्र वही है, सिर्फ चेहरा बदला है। एनडीए सरकार में बिहार में सुशासन और विकास मजबूत हुआ है।

Jan 26, 2026 10:56 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। सत्ताधारी दल की ओर से विपक्ष पर हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से राजद की राजनीति और कार्यशैली में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस तरह वर्ष 1990 से 2005 तक राजद के शासनकाल में बिहार में “जंगलराज” रहा, उसी तरह आज भी पार्टी का चाल और चरित्र वही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजद सिर्फ चेहरे बदलकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सोच और नीति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दीपक प्रकाश ने कहा कि तेजस्वी यादव का नया पद केवल औपचारिक है और इससे पार्टी की कार्यसंस्कृति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा।

राजद का इतिहास अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जुड़ा रहा है, जिसे बिहार की जनता भली-भांति जानती है। मंत्री ने दावा किया कि वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और सुशासन स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है और जनता अब पीछे लौटने के मूड में नहीं है।

दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने पहले ही राजद की नीतियों को नकार दिया है और आने वाले समय में भी जनता एनडीए के विकास और सुशासन के मॉडल पर भरोसा जताएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद आज भी पुराने एजेंडे पर चल रही है और सत्ता में आने पर बिहार को फिर उसी दौर में ले जाने की कोशिश करेगी। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी के राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्हें 'कठपुतली शहजादा' करार दिया था। वहीं तेज प्रताप ने भी बहन की बातों को 100 फीसदी सही बताया था।