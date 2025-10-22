RJD ने 50 यादव और 18 मुसलमान को दिए टिकट, कांग्रेस में सवर्ण ज्यादा; MGB में पिछड़ा समाज से कितने प्रत्याशी

संक्षेप: Bihar Election: राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इनमें 50 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि 18 मुस्लिम हैं। सत्ताधारी दल के वोट में सेंध लगाने के लिए राजद ने 18 कुर्मी और कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया है। आठ वैश्य तो 14 सवर्ण उम्मीदवार बनाए गए हैं।

Bihar Election: महागठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में कोर वोट बैंक का पूरा ख्याल रखा है। सभी घटक दलों को मिलाकर देखें तो गठबंधन में पिछड़ा-अतिपिछड़ा को अधिक भागीदारी मिली है। कुल 255 उम्मीदवारों में 56 फीसदी उम्मीदवार पिछड़े हैं। इनमें भी एमवाई (मुस्लिम-यादव) की संख्या अधिक है।महागठबंधन में सबसे अधिक 67 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि 30 मुस्लिमों को भी टिकट दिया गया है।

30 कुर्मी-कुशवाहा तो 33 ईबीसी को उम्मीदवार बनाया गया है। दलित और सवर्ण वर्ग से 41-41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 13 वैश्य को भी महागठबंधन ने चुनावी मैदान में उतारा है। दलवार देखें तो राजद ने जहां एक तिहाई से अधिक उम्मीदवार केवल यादवों को बनाया है तो 18 मुस्लिमों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने एक तिहाई से अधिक सवर्णों को उम्मीदवार बनाया है। वीआईपी ने अतिपिछड़ों पर अधिक भरोसा किया है। वामदल में सबसे अधिक दलित और यादव उम्मीदवार हैं।

राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इनमें 50 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि 18 मुस्लिम हैं। सत्ताधारी दल के वोट में सेंध लगाने के लिए राजद ने 18 कुर्मी और कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया है। आठ वैश्य तो 14 सवर्ण उम्मीदवार बनाए गए हैं। सवर्ण में छह भूमिहार, पांच राजपूत और तीन ब्राह्मण हैं। 19 दलितों को भी राजद ने उतारा है। ये सभी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में राजद ने 144 में से 58 यादवों को उम्मीदवार बनाया था, जबकि अतिपिछड़ा से 23, मुस्लिम से 18 और सवर्ण वर्ग से 13 उम्मीदवार बनाए थे।

61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के एक तिहाई से अधिक उम्मीदवार सवर्ण वर्ग से हैं। इनमें भूमिहार आठ, राजपूत पांच, ब्राह्मण सात और एक कायस्थ हैं। पार्टी ने 10 मुस्लिमों को भी टिकट दिया है। पांच यादव, चार कुर्मी-कुशवाहा, छह ईबीसी, तीन वैश्य तो 12 दलित चुनावी मैदान में हैं। वामदल 33 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक दलित और यादव नौ-नौ उम्मीदवार हैं।