मैंने नौकरी नहीं ली, उम्र निकल गई; RJD ने नहीं दिया टिकट तो खूब रोए गुफरान रशीद

संक्षेप: जिन नेताओं के टिकट कट रहे हैं उनके आंसू भी छलक रहे हैं। राजद के युवा प्रदेश महासचिव गुफरान रशीद का भी टिकट कट गया है। टिकट काटे जाने के बाद गुफरान रशीद का दर्द छलक गया। गुफरान रशीद रोते-बिलखते नजर आए।

Sun, 19 Oct 2025 07:42 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर संशय है। इस बीच जिन नेताओं के टिकट कट रहे हैं उनके आंसू भी छलक रहे हैं। राजद के युवा प्रदेश महासचिव गुफरान रशीद का भी टिकट कट गया है। टिकट काटे जाने के बाद गुफरान रशीद का दर्द छलक गया। गुफरान रशीद रोते-बिलखते नजर आए।

गुफरान रशीद गोपालगंज के बरौली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। गुफरान रशीद ने राजद पर आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है। रोते-बिलखते गुफरान रशीद ने कहा कि हमने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। नौकरी नहीं ली। ज्वाइनिंग लेटर छोड़ दी। अब हमारा उम्र निकल गया। अब हम कहां जाएंगे। हमने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल छोड़ देंगे, हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे।

बहरहाल आपको बता दें कि गोपालगंज की चार सीटों बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज व कुचायकोट विस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दाखिल कुल 18 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। जबकि, 36 नामांकन स्वीकृत किए गए। निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालयों से मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से दाखिल 09 नामांकन रद्द और सात नामांकन स्वीकृत किए गए। बरौली विस क्षेत्र से दाखिल 08 नामांकन रद्द और 10 नामांकन स्वीकृत किए गए। वहीं, कुचायकोट विस क्षेत्र से महज एक नामांकन रद्द हुआ और सात नामांकन स्वीकृत किए गए। जबकि, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से कोई नामांकन रद्द नहीं हुआ और सभी 12 नामांकन स्वीकृत किए गए।

